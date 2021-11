Verkehrsunfall fordert Todesopfer und Verletzte in Lunz/See

Auf einer langen Geraden auf der Bundesstraße 25 kollidierten aus unbekannter Ursache zwei PKWs. Dabei wurde in gesamt 2 Person eingeklemmt und musste von den Feuerwehren Lunz und Göstling aus ihren demolierten Autos mittels hydraulischen Rettungssatz befreit werden. Ein schwerverletzter konnte durch die Feuerwehr mittels Hydraulischen Rettungssatz gerettet und mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Der zweite Lenker konnte leider nicht mehr gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

