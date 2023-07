Dreifacher Familienvater in Purgstall tödlich verunglückt

So hell schien die Sonne am Montag am Himmel. Doch für eine fünfköpfige Purgstaller Familie änderte sich das am Montagmittag mit einem Schlag. Der dreifache Familienvater wurde jäh aus dem Leben gerissen. In der Gemeinde Purgstall sitzt der Schock entsprechend tief.

Der 40-jährige Landwirt war im Söllingerwald mit seinem Traktor und einem Heuwender unterwegs. Bei Heuwendearbeiten kippte plötzlich der Traktor, überschlug sich mehrmals und stürzte samt Gespann rund 60 Meter die Böschung hinunter. Der Traktor kam am Ende der Böschung am Dach zum Liegen.

Unfallzeugen alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Die Rettungsleitstelle Notruf 144 beorderte den Rettungsdienst und Notarzthubschrauber zum Unfallort. Der Lenker war im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihm unter Einsatz von hydraulischem Gerät aus dem Traktor befreien.

Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte, erlag der dreifache Familienvater aber noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Das Krisen-Interventions-Team wurde daher ebenfalls sofort verständigt und kümmert sich um die Familie und die Angehörigen.