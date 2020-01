„Dabei sein ist alles“ – dieser olympische Gedanke steht für die Lebenshilfe-Teilnehmer bei den Special Olympics von 22. bis 28. Jänner ganz oben an. Insgesamt gehen dann in Villach 1.000 Sportler an den Start. Vergangenen Donnerstag trainierten 26 Sportler der Lebenhilfe-Werkstätten Rogatsboden, Kemmelbach, Merkenstetten sowie „Scheibbser Keramik“ und Hiesbach auf der Ötscherwiese für ihren großen olympischen Auftritt.

Die Athleten gehen in den Disziplinen Langlauf und Schneeschuh-Lauf an den Start. Am 23. Jänner wird es dann ernst für die Athleten und der Lauf auf die begehrten Medaillen beginnt. „Bitte haltet mir die Daumen, damit ich gewinne“, sagt eine Teilnehmerin voller Enthusiasmus.