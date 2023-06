Oldtimer-Traktoren in Gresten-Land – oder wie es früher einmal war

Frühmorgens ratterten am Fronleichnamstag aus allen Himmelsrichtungen die Besitzer von 90 Oldtimer-Traktoren und elf Oldtimer-Autos nach Oberamt in Gresten-Land, um auf der großen Wiese bei der Jausenstation „Harreither“ am Oldtimer-Treffen von Manfred Teufel aktiv dabei zu sein. Eingeladen hatten sie die ortsansässigen Traktorfreunde mit ihrem Präsidenten Leo Spreitzer, dessen Vize Leo Tazreiter und ihren 23 Mitgliedern – mit Unterstützung der Oldtimer-Traktorbesitzer Hans Heigl (Ybbsitz), Josef Ritzinger (Saffen), Franz Haumer (Wolfsbach), Walter Steinbacher (Aschbach) sowie Josef Wurzer und Erika Esletzbichler (Lunz am See). Es war kein Traktor zugelassen, der nicht zumindest vor 40 Jahren im Einsatz war.

Ihren Ursprung hatten die Traktorfreunde im Sommer 2005 mit vier Milchtransporttraktoren, die eher zufällig vor dem ehemaligen Wirtshaus eine längere Verschnaufpause einlegten. Mit dabei zwei älterte Steyr 15 (Baujahr 1956 und 1959), die fast ausgedient hatten.

Bei diesem rekordverdächtigen Treffen 2023 sorgten „Die Erlauftaler Musikanten“ mit Martin Holzer, Josef Schagerl, Florian Plank und Gerhard Plank für urgemütliche Unterhaltung. Der Wirt und seine Helferinnen waren für schmackhafte Kost und Getränke zuständig – und die Oldtimer-Traktorbesitzer begeisterten als Gutachter mit ihrem Fachwissen aus vergangenen Tagen.