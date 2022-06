Der Weg des Schotters: Modernes Kieswerk in Purgstall

Vollbild

IAm Standort in Purgstall errichtete die Firma Traunfellner nun ihr neues hochmodernes Kieswerk. Am Osangkogel in St. Anton baut die Firma Traunfellner seit den 70er-Jahren das Gestein ab. In Purgstall schließt sich auf dem Baurestmassen-Zwischenlager und der Recyclinganlage auch wieder der Kreislauf des Schotters. Die alte Mulde – das „gelbe Krokodil“ – hat praktisch ausgedient. Das Material wird unterirdisch auf Förderbändern transportiert. In insgesamt 24 Boxen wird das sortierte Material trocken gelagert. Das angelieferte Material kommt in den Brecher. Traunfellner-Geschäftsführer Christian Schager (links) und Betriebsleiter Christian Wagner freuen sich über die neue Anlage.

