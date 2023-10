Einen „rasanten Unterhaltungs-Cocktail“ versprechen die Damen der Travestie-Gruppe „Manne-quins“ mit ihrem neuen Programm „We Will Survive“, das sie am Freitag, 27., und Samstag, 28. Oktober, auf dem Purgstaller Ramsauhof präsentieren werden. Neben Live-Gesang, Parodien, Choreografien und Conferencen im unverwechselbaren Manne-quin-Stil werden die Künstler auch in die Rollen nationaler und internationaler Weltstars schlüpfen und dabei mit glanzvollen Kostümen und schauspielerischen Leistungen beeindrucken.

„Es ist für jeden Geschmack etwas dabei, von Beyoncé bis Jazz Gitti“, verspricht Manne-quin Marcella Micelli. „Wir bringen aktuelle Künstler auf die Bühne und lassen auch fast vergessene wieder auferstehen.“ An ihren Shows arbeiten die Künstler fast non-stop. „Wir bringen jedes Jahr ein neues Programm heraus“, sagt Marcella Micelli. „Wir müssen immer am Ball bleiben. Während wir mit einer Show unterwegs sind, arbeiten wir schon an der nächsten.“

Die Folgen der langen Auftritts-Pause während Corona, die wie alle Künstler auch die Manne-quins schwer getroffen hat, sind mittlerweile überwunden. „Wir sind froh und dankbar, unser Publikum wieder zu haben, das uns die Treue gehalten hat. Die Menschen freuen sich wieder über Unterhaltung und darüber, dass sie in unserer Show für drei Stunden ihre Sorgen vergessen können“, sagt Travestie-Künstler Micelli.

Aufführungs-Termine auf dem Ramsauhof: Freitag, 27. Oktober, und Samstag, 28. Oktober, jeweils 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Getränke-Service. Karten: Vorverkauf 32 Euro, Abendkasse 39 Euro, Vorverkauf über https://shop.gutschein-geschenke.at/