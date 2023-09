Treffpunkt Bibliothek Das Land liest - auch in Wieselburg und Scheibbs

Foto: APA/dpa/Frank Rumpenhorst, Frank Rumpenhorst

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D ie Veranstaltungsreihe „Das Land liest“ geht in die dritte Auflage. Auch in den Büchereien in Wieselburg und Scheibbs gibt es dazu am 23. September Veranstaltungen.

17 niederösterreichische Bibliotheksstandorte sind von 19. bis 29. September im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Das Land liest“ Zentrum von Lesungen und moderierten Gesprächen. Mit der Öffentlichen Bücherei Wieselburg und der Stadtbücherei Scheibbs sind auch zwei Bibliotheken aus dem Scheibbser Bezirk mit dabei. Dort findet jeweils am 23. September eine Veranstaltung statt. In Wieselburg heißt es um 11 Uhr „Lyrik vom Feinsten“. Eva Lugbauer, Bodo Hell und Margret Kreidl lesen aus ihren lyrischen Werken. Am Abend, ab 19 Uhr, wird Literaturkritiker Klaus Zeyringer in Scheibbs in einem Gespräch mit einem Autor oder einer Autorin zuerst Bezug auf den erst kürzlich verstorbenen Schriftsteller Dzevad Karahasan nehmen und im Anschluss über sein/ihr Werk sprechen. Infos unter daslandliest.at