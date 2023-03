Scheibbs bekommt zwei Padel-Tennis-Courts

Padel Tennis ist eine der aktuellen Trendsportarten. Es ist eine Mischung zwischen Tennis und Squash. Gespielt wird mit kurzen Schlägern ohne Bespannung und nur im Doppel.

Im Bezirk Scheibbs war der UTC Göstling der Vorreiter. 2018 hat der Tennisclub der südlichsten Gemeinde des Bezirks seinen Court eröffnet. Im Vorjahr folgte der Tennisclub Wieselburg. Dort haben die beiden Wieselburger Gemeinden den Verein mit 35.000 Euro bei den Errichtungskosten eines Courts unterstützt. Geführt und betrieben werden beide Anlagen von den jeweiligen Tennisvereinen.

Scheibbs springt nun auch auf diese Trendsportart auf und geht einen ähnlichen Weg, wenngleich hier die Stadtgemeinde sowohl als Errichter als auch Betreiber auftreten wird. Und: In Scheibbs werden gleich zwei Courts errichtet. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen.

Seit Juni des Vorjahres ist der Padel-Court in Wieselburg in Betrieb. Foto: Christian Eplinger

Auch in Ybbs wurde im Vorjahr ein Padel-Court eröffnet. Foto: Padel-Center Ybbs

Errichtet werden die beiden je 20 mal zehn Meter großen Courts zwischen dem Hauptspielfeld des Fußballplatzes und der Skateranlage. Dafür werden die Kugelstoß- und Diskuswurfanlagen verlegt und neben der Hochsprungmatte neu errichtet. Die Kosten belaufen sich auf knappe 70.000 Euro für den Unterbau für beide Plätze sowie auf 34.700 Euro pro Court für die Anlage selbst. Darin inkludiert sind neben dem Bodenbelag und Netz auch die zwei bzw. drei Meter hohen Kunststoffglas- bzw. Zaunwände samt Eingangsbereich und Flutlicht.

Den Zuschlag erhielten die Firma Traunfellner - dort kommen noch rund 9.000 Euro für die Verlegung der Kugelstoß- und Diskuswurfanlagen hinzu - sowie die Firma Crafts & Sports. „Bis zu 20 Prozent hat uns das Sportland Niederösterreich als Förderung in Aussicht gestellt“, erläutert Finanzreferent Vizebürgermeister Martin Luger. Die Errichtung soll noch im April mit dem Unterbau gestartet werden. Im Sommer sollte man bereits padeln können.

Vertrag mit Tennisverein noch ausständig

Für den Betrieb vor Ort soll ein Vertrag mit dem Tennisverein Scheibbs abgeschlossen werden. Dieser soll sich sowohl um die Wartung als auch die Buchung der Courts kümmern. „Die genauen Details müssen erst abgeklärt werden, aber natürlich sind wir gerne dazu bereit, den Betrieb vor Ort zu übernehmen und unsere Kabinen- und Sanitäranlagen dafür zur Verfügung zu stellen. Das kann und sollte ja auch zu einer zusätzlichen Belebung des Vereinslebens bei uns führen“, erklärt Tennisclub-Obmann Sebastian Ressl auf NÖN-Nachfrage.

Der Vorschlag - anders als in Göstling oder Wieselburg - nicht nur einen, sondern gleich zwei Courts zu errichten, kam seitens der Gemeinde. „Damit besteht auch die Möglichkeit, Turniere auszurichten“, sieht Sebastian Ressl neben einer Ersparnis bei den Errichtungskosten einen weiteren Vorteil.

In Göstling wird bereits seit 2018 gepadelt. Foto: UTC Göstling

Diskussionen um Standort

Während sich alle Fraktionen im Gemeinderat hoch erfreut zeigten, dass in die Freizeitinfrastruktur investiert werde, gab es Diskussionen um den Standort der beiden Courts. „Zu versteckt“ sei der Standort meinte etwa SPÖ-Gemeinderat Adolf Wagner. „Padel-Tennis lebt auch vom Zuschauen und dem Umfeld“. sagte Wagner und plädierte für einen Standort hervorne beim Parkplatz. Bedenken gab es auch, weil Tennisplatz und Trainingsspielfeld auch mögliche Standorte für einen Schulneubau sind. Im Mai ist eine Kommission des Landes in Scheibbs unterwegs, um diese Standorte zu prüfen.

„Den Standort beim Parkplatz haben wir uns angeschaut. Der ist aber nicht geeignet, da der Untergrund nicht gerade ist. Das würde das Projekt verteuern. Außerdem würden wir dort relativ viele Parkplätze verlieren“, erklärt Stadtrat Werner Ratay. Auch ein mögliches neues Schulgebäude hätte man berücksichtigt. Das sollte trotz der neuen Courts vom Platz her kein Problem sein.

Am Ende gab es einen einstimmigen Beschluss für die Errichtung der beiden Padel-Tenniscourts am ausgewählten Standort.

