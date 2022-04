Gold-Medaille für NÖN-Fotograf Alois Spandl

Werbung

Meister- und NÖN-Fotograf Alois Spandl. Foto: FotoLois.com/Alois Spandl

In der Kategorie „Sport, Dynamic & Movements“ holte Spandl Gold mit einem Riesentorlauf-Actionfoto der Serie „Master-RTL Gregor Mairhofer“. Das Bild stammt von einem Masters-Rennen auf der Fuchswaldpiste in Lackenhof 2015. Insgesamt kann sich die persönliche Bilanz von Alois Spandl sehen lassen: 81 Bildeinsendungen in 19 Kategorien, davon 38 Annahmen zur Fotoausstellung und dem Fotobuch sowie ein Gold-Gewinner.

