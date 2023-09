Welser Profile jubelt über Nachhaltigkeitspreis

20 Jahre nach der erstmaligen Verleihung wurden auf der Schallaburg vor Kurzem die Preisträger des TRIGOS Niederösterreich 2023 gekührt. Prämiert wurden dabei Unternehmen, die eine Führungsrolle und besondere Vorbildwirkung für verantwortungsvolles Wirtschaften übernehmen und so zur Zukunftsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft, Gesellschaft sowie Umwelt beitragen. Unter die verdienten Sieger mischt sich dabei auch die Firma Welser Profile aus Gresten.

In der Kategorie „Klimaschutz“ ging die Welser Profile GmbH mit dem Projekt „Umweltfreundlicher Bahntransport“ als Gewinner hervor. Das Unternehmen ist ein global tätiger Spezialist für die Entwicklung und Produktion von rollgeformten Sonderprofilen, Profilrohren und Baugruppen aus Stahl und Nichteisenmetallen. Bereits im Jahr 1986 nutzte das Produktionswerk Gresten einen bestehenden Bahnanschluss, welcher in weiterer Folge durch das Unternehmen von Schmalspur auf Normalspur umgebaut wurde. Seither werden das notwendige Vormaterial sowie der entstandene Schrott vorwiegend umweltfreundlich per Bahn angeliefert und abtransportiert. Durch diese vorausschauende Investition können heute jährlich über 8.500 Lkw-Fahrten und 4.500 Tonnen CO₂-Äquivalente eingespart werden. Darüber hinaus werden 95 Prozent des verwendeten Materials aus Europa sowie 100 Prozent erneuerbarer Strom bezogen.

Klimafreundliche Ausrichtung des gesamten Geschäftsmodells

„Für unser Familienunternehmen – wir feiern nächstes Jahr unser 360-jähriges Bestehen – ist der TRIGOS Award eine besondere Anerkennung, die uns bestätigt, dass wir mit unserer generationenübergreifenden Wirtschaftsweise auf dem richtigen Weg sind. Das Thema Klimaschutz wird uns aber in den nächsten Jahren mehr denn je beschäftigen und wir werden alles daran setzen, unser Unternehmen verstärkt nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit – der Ökonomie, der Ökologie und dem sozialen Umfeld – auszurichten“, blickt Geschäftsführer Andreas Welser zuversichtlich in die Zukunft.

Die kontinuierliche Umstellung auf die Bahntrasse und die Implementierung nachhaltiger Logistikprozesse lassen erkennen, dass Nachhaltigkeit schon seit 35 Jahren aktiv von der Firma Welser Profile angestrebt und umgesetzt wird. Die Jury des TRIGOS Awards würdigte dieses durchdachte Projekt, welches wichtige gesellschaftliche Themen, insbesondere Umweltschutz und Lösungen für die Infrastrukturentlastung durch geringeres Verkehrsaufkommen, thematisiert.

Von dem großen Engagement und Innovtionsgeist der ausgezeichneten Betriebe zeigt sich auch Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker begeistert: „Der heurige TRIGOS beweist einmal mehr, dass Wirtschaft und Umwelt kein Gegensatz sind, ganz im Gegenteil. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben und unsere Betriebe sind Teil der Lösung. Mit ihren Ideen und Projekten motivieren sie auch andere Betriebe, sich verstärkt mit Innovationen zum Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen.“ Dem kann auch NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing nur zustimmen: „Die ausgezeichneten Unternehmen sind Vorzeigebeispiele für alle niederösterreichischen Betriebe, wenn es um verantwortliches Wirtschaften und Nachhaltigkeit geht. Mit ihren innovativen Projekten und ihrem Engagement zeigen sie eindrucksvoll, wofür der TRIGOS seit zwei Jahrzehnten steht.“