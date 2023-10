Söllingerwald: Sorge ums Wasser ist vorbei

Auf ein gelungenes Projekt anstoßen konnten – nicht nur mit Wasser – die Mitglieder der Wassergemeinschaft Söllingerwald. Gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde und der bauausführenden Firmen feierten die Besitzer der angeschlossenen Liegenschaften den Abschluss der Bauarbeiten zur gemeinsamen Wasserleitung.

Die Wasserknappheit für Mensch und Tier war in den Sommermonaten am Söllingerwald ein ständiger banger Begleiter. „Man musste extrem mit Wasser haushalten, aber immer wieder kam es so weit, dass die Feuerwehr uns mit Tankwagen mit Wasser versorgen musste“, schildert Barbara Pflügl, die Obfrau der Wassergenossenschaft. „Wir Landwirte waren ständig in Sorge, ob das Wasser für unsere Tiere ausreicht.“

Pumpe bei Starkregen „abgesoffen“

Ein Anschluss an die Ortswasserleitung war das Ziel der 2022 gegründeten Wassergenossenschaft Söllingerwald, im Mai 2022 war Spatenstich für den Bau der neuen Wasserleitung. Diese sichert nun durch den Anschluss an die Purgstaller Ortswasserleitung die Wasserversorgung für 170 Menschen. Zum Projekt gehören ein Hochbehälter und 13,5 Kilometer Wasserleitungen. Zusätzlich wurden für ein Glasfasernetz 25 Kilometer Leerrohre und 45 Kilometer Lichtwellenleiter verlegt.

„Die Bauarbeiten sind im Zeitplan und fast ohne Zwischenfälle verlaufen“, weiß die Obfrau. „Nur einmal ist bei Starkregen im Sommer die Pumpe ausgefallen. Unser Wassermeister musste um drei Uhr früh zum Notfalleinsatz ausrücken und die Pumpe musste ersetzt werden.“ 1,5 Millionen Euro hat das gesamte Projekt gekostet, teilweise finanziert mit Fördergeldern aus dem „NÖ Wasserpaket“. Den Rest übernahmen Gemeinde und die Mitglieder der Wassergenossenschaft.

Für Obfrau Barbara Pflügl ist das Gelingen des Projekts aber auch dem Zusammenhalt der Nachbarn zu verdanken: „Wir haben alle zusammengeholfen und können jetzt beruhigt in den nächsten Sommer gehen. Und auch unsere Feuerwehr freut sich über die Entlastung.“