Kraftwerk-Betreiber:„Heuer noch keinen Tag auf Vollleistung“

Wenig Regen und der milde Winter machen Johann Taubinger große Sorgenfalten auf der Stirn. Der Seniorchef betreibt zwölf Kleinkraftwerke, unter anderem auch das Erlaufkraftwerk in Mühling. „Heuer konnten wir keinen Tag mit einem unserer Kraftwerke in den ersten drei Monaten des Jahres mit Vollleistung fahren, sondern nur mit rund 30 Prozent weniger“, sagt er. Seine täglichen Aufzeichnungen bestätigten das. Gründe dafür sind der wenig gefallene Schnee im Winter, der durch den Föhn gleich wieder weggeschmolzen ist. „Da hilft auch ein kurzfristig anhaltender Regen, wie am vergangenen Wochenende nur wenig, denn das Wasser ist nach ein, zwei Tagen wieder weg“, meint er. Diese Ereignisse haben sich laut Taubinger in den vergangenen drei, vier Jahren enorm verstärk: „Der Klimawandel ist für uns dramatisch spürbar.“

Für die vier EVN-Kraftwerke im Bezirk sieht man das Problem noch nicht so dramatisch. „Für die Erlauf selbst ist momentan eine gute Wasserführung vorhanden. Dies ist aber auf die heuer sehr früh eintretende Schneeschmelze zurückzuführen“, meint Stefan Zach. Die vier Kraftwerke Brandstatt, Merkenstetten, Mühlhof und Wieselburg haben eine Gesamtleistung von 1,67 MW und können somit Strom für mehr als 2.500 Haushalte erzeugen.

Themenwechsel zur Landwirtschaft: „Da ist der Bezirk Scheibbs von Trockenheit derzeit nicht betroffen. Die Betonung liegt auf ‚derzeit‘. Wir klopfen auf Holz“, sagt Franz Rafetzeder, Obmann der Bezirksbauernkammer Scheibbs. Die Äcker und Wiesen haben einen feuchten Untergrund. Auch in den Wäldern ist die Situation derzeit unproblematisch. Die Niederschlagsmengen waren im Winter regional sehr unterschiedlich. „Im Alpenvorland hat uns genug Niederschlag erreicht. Im Winter lagen wir im Bezirk Scheibbs leicht unter dem Durchschnitt. Im Waldviertel und im Wiener Becken sieht es allerdings nicht so gut aus“, berichtet Rafetzeder.

Wichtig sei vor allem, dass es im April und Mai genug Niederschlag gibt. „Das ist für das Grünland sehr wichtig. Der erste Schnitt im Mai beträgt fast die Hälfte der Gründlandernte“, weiß Rafetzeder. Als Hauptfrüchte werden im Bezirk Scheibbs Mais sowie Wintergerste und Weizen angebaut. Während der Mais mit Trockenheit gut umgehen kann, benötigen auch Wintergerste und Weizen einen guten Bodenwasserhaushalt im April und Mai.

Im nördlichen Teil des Bezirks werden im Mai vermehrt Sojabohnen angebaut, die auf eine gute Wasserversorgung im Frühling und Sommer angewiesen sind. Vorkehrungen für längere Trockenperioden gibt es im Bezirk Scheibbs nicht. Diese wären sehr kostspielig und waren bis jetzt auch nicht nötig. „Langfristig macht es sicher Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Kurzfristig hält man sich aber noch sehr zurück“, meint der Kammerobmann.

