Gaminger Braufamilie bei „Heimatleuchten“

Die Ausgabe des Heimatformats „Heimatleuchten“ am Freitag, 14. April, um 20.15 Uhr steht ganz im Zeichen der Wiener Märkte.

Dabei ist das Team von ServusTV auch auf die Gaminger Braufamilie Bruckner gestoßen. Juniorchef Benjamin, der vom IT-Techniker und BOKU-Studenten zum Braumeister versierte, verkauft die Produkte der Bio-Brauerei seit 2016 auch regelmäßig am Markt in Wien.

Die Geschichte vom Erzbräu am Grubberg, von der Gründung durch Karin und Peter Bruckner im Jahr 2012 bis heute, wird im Beitrag aufgegriffen. Zudem begleitet „Heimatleuchten“ den Juniorchef beim Verkauf seines ganz besonderen Gerstensafts und zeigt die besten Bilder am Freitag, 14. April, ab 20.15 Uhr in der Sendung „Net zwider! – Die Wiener Märkte“.

