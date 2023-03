Gaminger Schleierfall Duo im Bayrischen Fernsehen

2015 haben Franziska Tippelt und Tristan Pils das Schleierfall Duo gegründet. „Franziska und ich sind aus derselben Nachbarschaft – der Schleierfallstraße in Gaming – und hatten beide eine Band im BORG Scheibbs. So hat es sich ergeben, dass wir einmal privat als Duo aufgetreten sind. Und daraus ist ein langfristiges Zusammenspiel geworden“, schildert Tristan Pils.

Denn obwohl aktuell beide Studenten für Primarstufe auf Lehramt (Franziska unterrichtet bereits auf halber Lehrverpflichtung) sind und Tristan Pils auch in anderen Musikgruppen wie Trio VINO oder Ötscherklang mitwirkt, treten die beiden noch gerne als Schleiferfall Duo auf. So auch am kommenden Sonntag, 19. März, in der von Jürgen Kirner moderierten Volksmusik-Sendung „Brettl-Spitzen – die Volkssänger-Revue“ im Hauptabendprogramm des Bayrischen Rundfunks (BR, 20.15 Uhr). „Die Sendung wurde bereits im November 2022 aufgenommen. Es sind viele Newcomer wie Tobias Probst, Fabian Neulinger, aber auch bereits aus der Sendung bekannte Künstler wie Tom & Basti, Tobias Boeck oder Barbara Preis mit dabei“, schildert Tristan Pils. Das Schleierfall Duo wird dabei zwei Nummern zum Besten geben.

Es ist übrigens bereits der dritte Auftritt des Duos bei der bayrischen Volkssänger-Revue. Die erste Aufzeichnung für eine „Bettl-Spitzen“-Sendung im Münchner Hofbräuhaus war bereits im November 2019. „Mich hatte der Anruf von Jürgen Kirner, dem Erfinder und Moderator der Sendung im Frühjahr 2019 völlig überrascht. Aber natürlich haben wir gleich zugesagt. Weil wir beim Publikum sehr gut angekommen sind und generell junge Leute in der Sendung willkommen sind, spielten wir im Februar 2021 eine zweite Sendung ein – damals unter nicht so einfachen Umständen mitten in der Corona-Pandemie", erinnert sich Pils.

Umso freudiger und gelöster war die jüngste Aufzeichnung unter „normalen“ Bedingungen. Aufgezeichnet werden übrigens immer drei Lieder, wobei zwei sofort in der Sendung eingespielt werden und ein drittes für Spezialsendungen (Sommer) aufgehoben wird.

Also ein Blick in den Bayrischen Rundfunksender am Sonntagabend lohnt sich auf alle Fälle!

