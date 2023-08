Halbzeit-Bilanz beim Projekt Community Nursing Wieselburg

Das Pilotprojekt ist in Wieselburg sehr erfolgreich angelaufen. Seit Anfang 2022 ist der diplomierte Krankenpfleger Manuel Wurm für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtgemeinde im Einsatz. Die über 200 bisherigen Kontakte zeigen, dass der Bedarf für diesen neuen Bereich der Pflege und vor allem Beratung in Wieselburg gegeben ist.

Viele Senioren und Seniorinnen, aber auch pflegende Angehörige konnten bereits vom Fachwissen der Community Nurse profitieren. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass sich viele Anfragen auf Themen wie Pflegegeld, Möglichkeiten der Betreuung und Pflege in der Region, Bezug von Hilfsmitteln, Demenz oder auch Einsamkeit beziehen. Im weiteren Projektverlauf werden die kostenlosen Hausbesuche durch die Community Nurse fortgeführt und es ist eine Erweiterung des Angebots an Infoveranstaltungen und Fachvorträgen geplant.

So wird das Community Nursing Wieselburg am Freitag, 13. Oktober, von 9 bis 17 Uhr beim NÖ Demenz-Tag am Messegelände in Wieselburg vertreten sein. Darüber hinaus wird im Zuge der Volkshochschule Wieselburg eine Vortragsreihe zu interessanten Themen angeboten. Zwei dieser Veranstaltungen werden von Community Nurse Manuel Wurm selbst vorgetragen: „Stürze im Alter – Risikofaktoren erkennen und reduzieren“ (Donnerstag, 23. November, 15 Uhr, Tagesbetreuungszentrum Wieselburg) und „Gebrechlichkeit im Alter vermeiden“ (Donnerstag, 11. Jänner 2024, 15 Uhr, Tagesbetreuungszentrum Wieselburg). Darüber hinaus stehen die Infoabende „Selbstbestimmung im Alter“ (Dienstag, 10. Oktober, 18 Uhr, Haus der Zukunft) und „Formen der Erwachsenenvertretung“ (Dienstag, 14. November, 18 Uhr, Tagesbetreuungszentrum Wieselburg) am Programm.

Die Community Nurse ist weiterhin von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter 0660/1555174 telefonisch erreichbar. Es besteht die Möglichkeit, einen Termin für einen Hausbesuch auszumachen oder die Community Nurse nach Absprache im Büro, in der Getreidestraße 4/2, zu besuchen. Jeden Donnerstag finden von 8 bis 16 Uhr öffentliche Sprechstunden ohne Voranmeldung in den Räumlichkeiten des betreuten Wohnens (Getreidestraße 4/2) statt. Sämtliche Leistungen der Community Nurse stehen den Wieselburgerinnen und Wieselburgern kostenlos zur Verfügung.