Erlebnisreiches Jungscharlager der Pfarre Gresten

Die Kinder hatten in acht Gruppen verschiedene Aufgaben zu lösen. Sie gründeten ein eigenes Land, welches gleichzeitig deren Gruppenname war. Dazu fertigten sie eine Flagge an und wählten ein Staatsoberhaupt. Um Geld für den abendlichen Casinobesuch zu verdienen, meldeten sie diverse Gewerbe an und verkauften Produkte, die sie selbst herstellten bzw. boten verschiedene Dienstleistungen an.

Ein Besuch im Freibad Waidhofen und im Geisterwald, ein Discoabend sowie das abendliche Lagerfeuer durften auch nicht fehlen. Bei der Lagerolympiade konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit, Sportlichkeit und Teamfähigkeit zeigen. Zwischendurch blieb Zeit für gemeinsames Spielen und Baden in der Url. Die Schnitzeljagd rundete die erlebnisreiche Woche ab. Zum Abschluss besuchte Pfarrer Franz Sinhuber das Lager und feierte mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine heilige Messe im Wald.

„Es war wieder ein unvergessliches Erlebnis für die Kinder, aber auch für uns Betreuer. Danke allen, die zum Gelingen dieses Lagers beigetragen haben“, betonte Organisatorin Eva Maria Pöchhacker.