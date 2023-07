Premiere: Paragleiten am Ötscher

In schwindelerregende Höhen können sich Besucherinnen und Besucher am 29. und 30. Juli beim „Paragliding Festival Ötscher“ begeben. Der Treffpunkt ist jeweils an beiden Tagen die Talstation Ötscher. Das Programm findet von 9 bis 17 Uhr statt. Für Einsteiger gibt es die Möglichkeit, einen Schnupperkurs zu absolvieren und den ein oder anderen Tandemflug zu genießen. Für einen Tandemflug werden keine Vorkenntnisse benötigt. Für das Paragleiten ist ein dazu berechtigender Schein notwendig. Weiters ermöglicht der Veranstalter Paracenter Austria Besuchern, Gleitschirme der Marken „Airdesign“ und „Phi“ zu testen.

Neben den Flügen wird ein Rahmenprogramm bereitgestellt. Für Speis und Trank wird der Grill bei der Schirmbar angeheizt. Außerdem können im Zuge einer Tombola zwei Gipfel-Saisonkarten für Ötscher und Hochkar gewonnen werden. Die Verlosung findet am Sonntag um 17 Uhr statt. Um am „Paragliding Festival Ötscher“ teilnehmen zu können, muss man einen Selbstkostenbeitrag von 10 Euro entrichten. Das Event findet nur bei Schönwetter statt.