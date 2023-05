Die nächsten Top-Events im Bezirk Scheibbs

Stadtfest in Scheibbs

Samstag, 13. Mai, 10 Uhr, Innenstadt Scheibbs: Die Stadt Scheibbs verwandelt sich am Samstag ganztägig in eine Party- und Veranstaltungszone mit vielfältigem Programm unter anderem mit Seifenblasenshow am Rathausplatz um 15 Uhr oder der Proberaumbühne mit Elektro Guzzi und Hertzinger ab 20.30 Uhr.

Ebenso am Scheibbser Stadtfest zu hören sind "Hertzinger". Foto: Stephan Wohlmuth

Mostkost der Landjugend in Wang

Sonntag, 14. Mai, 11 Uhr, Wang: Die Landjugend Steinakirchen veranstaltet am Sonntag die Mostkost mit ganztägigem Fest. Ab 11 Uhr finden Frühschoppen, Mostprämierung, Schuhplattlereinlagen im Hause Kampanoed in Höfling 3 statt. Am Vorabend findet die Hali Galli-Party statt.

„Hoamatrock“ in Steinakirchen

Mittwoch, 17. Mai, 20 Uhr, Kultursaal Steinakirchen: Bands aus der Region treten am Mittwoch im Steinakirchner Kultursaal auf. Das Repertoire spannt sich von Punkrock und Hardcore über Hard Rock und Prog Rock bis hin zu Trash Metal und Metal Core, Indie und Pop Rock.

iRebel treten am 17. Mai gemeinsam mit drei Bands des BORG Scheibbs beim Hoamatrock im Kultursaal Steinakirchen auf. Foto: iRebel

Weitere Veranstaltungstipps gibt es hier:

Freitag, 12. Mai

Scheibbs Bezirksjugendsingen. Klingende Altstadt, 8.30 bis 9.45 Uhr. Begegnungsfest aller Chöre im Schlosshof der Bezirkshauptmannschaft, 10.15 bis 11.45 Uhr.

Scheibbs Klingendes Scheibbs und Lange Nacht der Blasmusik am Vorabend des Stadtfestes auf der Bühne in der Bahnhofstraße, 19 Uhr.

Samstag, 13. Mai

Lunz am See Konzert „Warum frisst mein Papagei keine harten Eier – lustiges, verliebtes und vieles mehr aus den 1920er-Jahren“ mit Tamara Jagersberger und Freunden im Pfarrheim, 19 Uhr.

Wieselburg Ü30-Party am Messegelände, 21 Uhr. Einlass ab 25 Jahren.

Wang Hali Galli-Party der Landjugend Steinakirchen im Hause Kampanoed in Höfling 3, 20 Uhr.

Mittwoch, 17. Mai

Oberndorf Schubparty der Landjugend bei Familie Wieser (Grub 1), 20 Uhr.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.