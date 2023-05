Die Top-Events im Bezirk Scheibbs

Edmund in Wieselburg

Freitag, 19. Mai, Messehalle Wieselburg, 19 Uhr: Mit der „Feinste Leiwand Tour“ sind „Edmund“ am 20. Mai in der NV-Halle zu sehen. Ihre Fans lieben die ehrlichen Austropop-Songs.

Feuerwehrfest in St. Anton an der Jeßnitz

19. bis 21. Mai, St. Anton an der Jeßnitz: Mit dem traditionellen Bieranstich am Freitag um 20 Uhr erfolgt der Auftakt zum Drei-Tages-Fest der Freiwilligen Feuerwehr St. Anton. Freitag und Samstag gibt es Livemusik mit den Dirndl Rockern und Alpenfeuer sowie eine Disco mit DJ Moses. Am Sonntag lädt die Freiwillige Feuerwehr zu heiliger Messe, Frühschoppen und nachmittags zu Unterhaltung mit den Pagger Buam.

Musikfest Schloss Weinzierl

19. bis 21. Mai, Schloss Weinzierl, Wieselburg-Land: Mit dem ersten Kammerkonzert beginnt am Freitag um 19 Uhr das Musikfest. Am Samstag folgen das Promenadenkonzert um 15 Uhr sowie das 2. Kammerkonzert um 19 Uhr. Am Sonntag erfolgt der Ausklang um 11 Uhr mit dem dritten Kammerkonzert.

Weitere Veranstaltungstipps gibt es hier:

Wieselburg Circus Belly am Zwiesel-Platz, Vorstellung um 16 Uhr.

Scheibbs Wanderung des „Proberaums“ auf den Blassenstein mit Musik und Erfrischungen. Treffpunkt: 14 Uhr beim Proberaum (ehemaliges Schülerheim).

Steinakirchen Feuerwehrfest beim Feuerwehrhaus mit Familien- und Spielenachmittag ab 14 Uhr. Discobetrieb ab 21 Uhr.

Wieselburg Circus Belly am Zwiesel-Platz, Vorstellung um 16 Uhr.

Wolfpassing 50-Jahr-Jubiläumsfeier des MBC Erlauftal am Modellflugplatz, 10 Uhr. Ersatztermin bei Schlechtwetter: 27. Mai.

Steinakirchen Fest der Freiwilligen Feuerwehr mit Frühschoppen des Blasmusikvereins, 10 Uhr.

Wieselburg Circus Belly am Zwiesel-Platz, Vorstellung um 11 Uhr.

Wieselburg Frühschoppen des SC Raika Wieselburg am Zwiesel-Platz, 10 Uhr.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.