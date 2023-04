Top-Events am Wochenende im Bezirk Scheibbs

Voiiigas-Party der Landjugend in Wieselburg

Samstag, 22. April, Schadendorf 8, 21 Uhr: Die Landjugend Wieselburg lädt am Samstag zur Voiiigas-Party nach Schadendorf. Ab 21 Uhr gibt es Stimmung mit den Sound Controllers.

Outdoor-Messe in Wieselburg

Freitag, 21. April bis Sonntag, 23. April, jeweils 9 bis 18 Uhr: Drei Tage lang geht es am Wieselburger Messegelände um Outdoor-Sport pur. Das besondere an diesem Messeformat ist der Mix aus informativen Ständen, buntem Rahmenprogramm mit Größen aus der Sportszene und unterschiedlichen Test- und Workshopangebote zum aktiven Ausprobieren. Zeitgleich findet am Messegelände ein Street-Food-Festival statt.

Theaterkomödie in Steinakirchen

Ab Samstag, 22. April, Pfarrhof Steinakirchen, 20 Uhr: Die Katholische Jugend lädt ab 22. April zum Theater in den Pfarrhof. Zu sehen ist die Komödie „Zwischen Gipfel und Casino“. Weitere Vorführungen sind am 23. April (15 und 20 Uhr), 29. April (15 Uhr) und am 30. April (20 Uhr) zu sehen.

Die Katholische Jugend Steinakirchen spielt ab 22. April "Zwischen Gipfel und Casino". Foto: Katholische Jugend Steinakirchen

Und weitere Veranstaltungstipps gibt es hier:

Freitag, 21. April

Scheibbs Karaoke-Night im Stadtcafé sciBBess, 20 Uhr.

Wieselburg Street Food Market am Messegelände, 11 bis 22 Uhr.

Samstag, 22. April

Oberndorf Frühlingskränzchen der Senioren beim Mostheurigen Wurzenberger, 14 Uhr.

Oberndorf Konzert des Musikvereins in der Sporthalle, 20 Uhr.

Purgstall Pfarrtheater: Kriminalkomödie „Keine Leiche ohne Lily“ im Pfarrsaal, 20 Uhr.

Wieselburg Street Food Market am Messegelände, 11 bis 22 Uhr.

Sonntag, 23. April

Gresten-Land Mostkost der Landjugend Gresten im Gasthaus Harreither, 11 Uhr.

Oberndorf Pfarrcafé im Pfarrhof, vormittags.

Purgstall Pfarrtheater: Kriminalkomödie „Keine Leiche ohne Lily“ im Pfarrsaal, 18 Uhr.

Scheibbs Frühschoppen des Ortsbauernrates beim ehemaligen Gasthaus Schnabl, 10 bis 17 Uhr.

St. Georgen/Leys Georgikirtag im Ortsgebiet, ganztägig, und Georgiritt um 13.30 Uhr mit Start beim Lagerhaus.

Steinakirchen Frühlingskirtag im Ort, ganztägig.

Wieselburg Street Food Market am Messegelände, 11 bis 18 Uhr.

Montag, 24. April

Wieselburg-Land Blue Monday Night-Session beim Ballonwirt Aigner, 20.30 Uhr.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.