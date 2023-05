Top-Events am Wochenende im Bezirk Scheibbs

Pixner und Gansch in Reinsberg

Sonntag, 7. Mai, 19 Uhr, Burgarena Reinsberg: Herbert Pixner und Thomas Gansch, beide herausragende Musikerpersönlichkeiten, zeigen gemeinsam mit dem Projekt „Alpen & Glühen“ , dass alpenländische Volksmusik und Improvisation wundervoll miteinander harmonieren und interagieren. www.reinsberg.at

Bilderbuchkino für Kinder in Scheibbs

Samstag, 6. Mai, 14 Uhr, kultur.portal Scheibbs: Dieses Mal öffnet das kultur.portal für die jüngsten Besucher. Ab 14 Uhr steht ein bezauberndes Bilderbuch-Kino am Programm. Kinder ab drei Jahren und ihre Begleitpersonen erfahren ein bezauberndes Kinder-Buch-Kino-Konzert-Erlebnis mit tollen Geschichten.

Wandererwachen in Lunz mit Christa Kummer

Sonntag, 7. Mai, 10 Uhr, Seebad Lunz am See: Hauptveranstaltungsort des „Tut gut!“-Wandererwachens ist heuer das Bergsteigerdorf Lunz am See. Ab 10 Uhr empfangen Klimatologin Christa Kummer und Bürgermeister Josef Schachner zur offiziellen Eröffnung. Danach stehen drei verschiedene Wanderwege zur Wahl.

Weitere Veranstaltungstipps gibt es hier.

Freitag, 5. Mai

Purgstall Begegnungskonzert der Chöre „inwendig woarm“ und „musica vocalis“ im Pfarrsaal, 20 Uhr.

Wieselburg Internationales Konzert mit Musikschülern aus Österreich, Italien, Slowakei und Ungarn im Konzertsaal der Musikschule, 19 Uhr.

Wieselburg Magic-Most-Party der Landjugend in der Heindl-Halle, 21 Uhr.

Samstag, 6. Mai

Wieselburg-Land „Der Schöne und das Biest“, Musik-Kabarett mit Bluatschink beim Ballonwirt Aigner, 20.30 Uhr.

Sonntag, 7. Mai

Gaming Musikschulfest im Haus der Begegnung, 14 bis 17 Uhr.

Purgstall Florianikirtag, ganztägig.

Wieselburg Mostkost der Landjugend Bezirk Scheibbs in der Heindl-Halle mit Wortgottesfeier (10 Uhr) und Frühschoppen (11 Uhr), Musik mit den Ötscherland Buam ab 14 Uhr.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.