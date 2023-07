Wieselburg: „Life Bar“ bekommt neuen Besitzer

Seit über 28 Jahren ist Karl „Charly“ Draxler eine fixe Größe im Gastrogeschäft der Region. Schon vorher hat der mittlerweile 59-jährige Nöchlinger neben seinem erlernten Beruf als technischer Zeichner als Kellner im damaligen „Diabolo“ und „Ybbserl“ gejobbt. 1994 hat er sich mit dem Kult-Lokal „Pulverfaß" im Ybbser Bermudadreieck selbstständig gemacht. Im Jahr 2000 folgte das Irish Pub „Guinness Island“ im Einkaufspark Ötscherland in Purgstall und 2009 verwandelte er die ehemalige Schlecker-Filiale in Wieselburg in die „Life Bar“. Mit 1. August übergibt er diese offiziell an seinen Neffen Michael Elsner.

„Für mich wird es Zeit, schön langsam etwas kürzer zu treten. Meine drei Lokale sind aber wie Kinder für mich, da ich sie allesamt von Null aus aufgebaut habe. Daher ist mir eine gute Übergabe und sichere Weiterführung wichtig. Dass dies in diesem Fall sogar in der Familie erfolgt, ist ein glücklicher Zufall. Aber Michael und Magdalena sind die Richtigen für die Life Bar“, ist Draxler überzeugt.

Zwei junge Menschen aus der Branche

Michael Elsner hat beim Nostalgieheurigen in Wimm Kellner gelernt und ist seit sechs Jahren bei der RS Gastro GmbH, die den Rathauskeller und den Wachauer in Melk sowie die Gastronomie auf der Schallaburg betreibt, tätig. Er ist ein echtes „Wirtshauskind“, denn seine Eltern haben früher das Gasthaus „Melkerhof“ in Maria Taferl geführt. „Ich kenne nichts anderes als die Gastronomie und mir war klar, dass ich mich irgendwann einmal selbstständig machen will. Dass dies allerdings schon jetzt passiert, hätte ich vor wenigen Monaten noch nicht geglaubt. Aber als mein Onkel mit der Idee zu mir gekommen ist, war ich schnell Feuer und Flamme“, erzählt der 26-Jährige, der mit seiner Lebensgefährtin Magdalena Zöchbauer in Pöchlarn wohnt.

Die 20-jährige Mannersdorferin hat er übrigens bei seinem Job im Rathauskeller kennengelernt. Denn auch sie kommt aus der Gastronomieschiene, hat in Krems die dreijährige Hotelfachschule absolviert und dann im Rathauskeller und auf der Schallaburg gearbeitet. Mittlerweile ist sie bereits seit zwei Monaten in der „Life Bar“ beschäftigt, um den Betrieb besser kennenzulernen. Gemeinsam mit Michael Elsner wird sie die „Life Bar“ führen.

Bewährtes verknüpft mit neuen Ideen

Und beide sprühen auch vor neuen Ideen. „Am Grundsatz des Cafés verbunden mit einer Cocktailbar soll sich nichts ändern. Allerdings werden wir auch ein wenig einen neuen Schwerpunkt auf Wein legen und dazu zusätzliche Snacks wie Käseplatte, Prosciutto oder Antipasti-Teller anbieten“, sagt Elsner, der vor zwei Jahren den Österreich-Sommelier am WIFI absolviert hat. „Dazu wollen wir den Cocktail-Schwerpunkt vertiefen und auch eigene Cocktails kreieren“, ergänzt Zöchbauer. Sie hat in Wien eine eigene Zusatzausbildung für Cocktail- & Barservice absolviert.

Vorerst bekommt die „Life Bar“ aber ein kurzes „Facelifting“. Im August wird sie daher auch geschlossen bleiben. Am 1. September soll dann ein großes Wiedereröffnungsfest mit Live-Musik und speziellen Aktionen die neue Ära einleiten.