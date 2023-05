Umfahrung Wieselburg: „Derzeit keine Maßnahmen zu setzen“

Wieselburgs Bürgermeister Josef Leitner war einer der Lautesten, der nach den beiden neuerlichen Unfällen bei den beiden Kreisverkehren Süd und Nord weitere Verkehrsmaßnahmen eingefordert hatte. Er forderte einen Schulterschluss mit den Behörden. Dort steigt man aber vorerst weiter auf die Bremse – zumindest bei den Scheibbser Behörden. Während der Kreisverkehr Nord im Gemeindegebiet von Bergland in die Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaft Melk fällt, ist für jenen in Mühling die Bezirkshauptmannschaft Scheibbs zuständig.

„Verkehrssicherheit ist uns natürlich ein großes Anliegen. Aus diesem Grund wird von der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs nach schweren Verkehrsunfällen standardmäßig geprüft, ob von der Behörde Maßnahmen, wie etwa Geschwindigkeitsbeschränkungen, zu treffen sind. Nach dem letzten Unfall haben wir auch nochmals einen Verkehrssachverständigen hinzugezogen. Und auch dieser sieht aktuell keinen Bedarf, beim Kreisverkehr Süd zusätzliche Verkehrsmaßnahmen zu setzen“, erklärt Bezirkshauptmann Johann Seper.

Verschiedene Ursachen: Tempolimit hätte vermutlich keinen dieser Unfälle verhindert

Der Grund dafür ist, dass die fünf Unfälle in den letzten zwei Jahren beim Kreisverkehr Süd – trotz entsprechender Beschilderung – verschiedenste Ursachen haben, klärt Seper auf. Jene zwei Unfalllenker, die von der Umfahrungsstraße in den Kreisverkehr einfuhren, waren alkoholisiert. Zwei weitere kamen aus Richtung Purgstall, wobei eine Lenkerin nach einem Reifenschaden gar mehrere Kilometer weiterfuhr und im Kreisverkehr zum Stehen kam und der andere Unfall infolge einer Vorrangverletzung passierte. Der aus Mühling kommende Unfalllenker war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs – trotz 70er-Beschränkung, die es sowohl von Mühling als auch von Purgstall kommend bereits vor dem Kreisverkehr gibt.

Nicht so allerdings am Ende der Umfahrung, weshalb gerade dort die Forderung auf eine Temporeduktion auf 70 km/h im Raum steht. Bezirkshauptmann Johann Seper zeigt sich aber genauso wie der Verkehrssachverständige überzeugt, dass „eine Temporeduzierung am Ende der Umfahrung vor dem Kreisverkehr Süd mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keinen der Unfälle verhindert hätte. Sollte sich jedoch ein etwaiges künftiges Unfallgeschehen anders darstellen, ist die Verkehrssituation von der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs natürlich fachlich neu zu bewerten“, sagt Seper.

Bezirkspolizeikommandant Christian Schuller und Bezirkshauptmann Johann Seper bei der routinemäßigen Sicherheitsbesprechung. Dabei kam zuletzt auch das Unfallgeschehen beim Kreisverkehr Süd der Umfahrung Wieselburg zur Sprache. Foto: Bezirkshauptmannschaft Scheibbs

Schuller: „Fahrweise anpassen, besser als Schilderwald“

Ähnlich sieht es derzeit auch Bezirkspolizeikommandant Christian Schuller. „Ich meine, dass eine vorausschauende und den jeweiligen Umständen entsprechend angepasste Fahrweise mehr bringt als ein stetig wachsender Schilderwald, der schlimmstenfalls zu mehr Verwirrung als Klarheit führt“, appelliert Schuller an die Autofahrer, die Fahrgeschwindigkeit immer an die gegebenen Umstände anzupassen. Generell hält er fest, dass das Straßennetz rund um den südlichen Kreisverkehr der Umfahrung Wieselbug einer hohen polizeilichen Kontrolldichte unterliege.

