Top-Events am Wochenende im Bezirk Scheibbs

Landjugend-Theater Oberndorf

24. März bis 2. April in der Burmühle Oberndorf: Ab Freitag, 24. März, spielt die Landjugend Oberndorf wieder Theater. Am Programm steht das ländliche Lustspiel „Damit man‘s hat, wenn man‘s braucht“. Aufführungen gibt es jeweils Freitag und Samstag, 24./25. März, sowie 31. März/1. April um 20 Uhr und Sonntag, 25. März, und 2. April um 14 Uhr.

Parodien-Kabarett in Gresten

Samstag, 24. und Sonntag, 25. März, Kulturschmiede Gresten: Die Oldiegruppe des Theaterensembles Gresten lädt zum Parodien-Kabarett „Alt werden ist nichts für Feiglinge“ mit Sketches, Pointen und Partyschlager. Gespielt wird in der Kulturschmiede am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr.

Lesung „Rückwärtswalzer“ in Scheibbs

Freitag, 24. März, 19.30 Uhr, kultur.portal, Scheibbs: Die Wiener Schriftstellerin Vea Kaiser liest am Freitag aus ihrem dritten Roman „Rückwärtswalzer oder die Manen der Familie Prischinger“. Beginn ist um 19.30 Uhr im kultur.portal (19.30 Uhr).

Und weitere Veranstaltungstipps gibt es hier:

Samstag, 25. März

Reinsberg Konzert „Yeah, Yeah, Yeah“ mit 5/8erl in Ehr‘n im Musium, 19.30 Uhr.

Scheibbs Orgelkonzert mit Felix Deinhofer in der Klosterkirche, 19.30 Uhr.

Scheibbs Konzert im Proberaum mit „My Friend Peter“, „Oxyjane“ und DJ Aftershow-Party mit DJ Akropolis, 20.30 Uhr.

Steinakirchen Frühlingskonzert des Blasmusikvereins im Schloss Wolfpassing, 20 Uhr.

Wieselburg Klingendes Wieselburg – Heimatabend der Stadtkapelle Wieselburg, 19.30 Uhr.

Wieselburg Erlauftaler Lions Flohmarkt in den Messehallen, 9 bis 16 Uhr.

Sonntag, 26. März

Puchenstuben Filmchronisten-Premiere: Erste Filmvorführung der fünf Kurzfilme aus Puchenstuben in der Haller-Stub‘n, 11 Uhr.

Wieselburg Erlauftaler Lions Flohmarkt in den Messehallen, 9 bis 14 Uhr.

