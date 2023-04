Top-Events am Wochenende im Bezirk Scheibbs

„Zwo3wir“ in der Kulturschmiede Gresten

Samstag, 15. April, 20 Uhr, Kulturschmiede Gresten: Der a capella-Chor „zwo3wir“ ist am Samstag in der Kulturschmiede Gresten zu Gast. Beste Unterhaltung mit Popsongs und Eigenkompositionen aus dem Programm „Königin sein“ ist garantiert. Karten sind in der Trafik Pointner, am Gemeindeamt oder der Raiffeisenbank Gresten erhältlich.

Kriminalkomödie im Pfarrsaal Purgstall

Samstag, 15. April, 20 Uhr, Pfarrsaal Purgstall: Das Pfarrtheater Purgstall bring am Samstag erstmals das Stück „Keine Leiche ohne Lily“ auf die Bühne. Weitere Aufführungen sind am 22., 23., 28., 29. und 30. April zu sehen.

Das Pfarr-Theater-Team lädt ab 15. April zur Krimi-Komödie in den Pfarrhof Purgstall. Foto: Pfarre Purgstall

„Blind Date“ mit den Teilzeitdivas in Scheibbs

Samstag, 15. April, 20 Uhr, Kultursaal Steinakirchen: Beste Unterhaltung verspricht am Samstag die Musik-Comedy-Revue „Blind Date mit Bruce Will-Es“ mit den Teilzeitdivas. Drei anonyme Internetbekanntschaften werden dabei zum Blind Date gebeten. Es kommt aber ganz anders, als Man(n) denkt. Karten gibt es bei der Raiba, Volksbank, Trafik Teufel, auf www.eventjet.at, der Gemeinde Wolfpassing oder am Veranstaltungstag bei der Kartenhotline 0677/61773900 (ab 14 Uhr).

Zu einem „Blind Date mit Bruce Will-Es“ laden am Samstag, 15. April, um 20 Uhr die Teilzeitdivas in den Kultursaal Steinakirchen. Foto: Georg Buxhofer, GEORG BUXHOFER

Weitere Veranstaltungstipps gibt es hier:

Achtung! Der für 16. April geplante Mostblütenwandertag in Steinakirchen wurde aufgrund der schlechten Wetterprognose abgesagt. Beachten Sie eventuelle Absagen oder Verschiebungen auch für andere Freiluftveranstaltungen!

Freitag, 14. April

Scheibbs Frühlingserwachen im Proberaum mit Jesters und Ivery, Afershow Party mit DJ Cookie Queen, 21 Uhr.

Samstag, 15. April

Purgstall Frühlingsball der Werkskapelle Busatis im Gasthof Teufl, 20.30 Uhr. Musik: Jukebugs.

Scheibbs Frühlingserwachen im Proberaum mit Animal Machine, Lurch und Szene Putzn, 21 Uhr.

Wieselburg Poetry-Slam im Brauhaus, 19 bis 20.30 Uhr.

Sonntag, 16. April

Wieselburg Konzert mit dem großen Mostviertler Hornensemble der Musikschulen im Schloss Weinzierl, 10.30 Uhr.

Wieselburg 70-Jahr-Jubiläum „Sašo Avensik & seine Oberkrainer“ im NV-Forum am Messegelände, 18 Uhr.

