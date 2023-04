Top-Events am Wochenende im Bezirk Scheibbs

Maifest der Volkstanzgruppe Gresten

Samstag, 29. und Sonntag, 30. April, Firmengelände Metallbau Josef Welser: Die Volkstanzgruppe Gresten lädt zum Maifest ein. Der Samstag beginnt mit dem Maibaum aufstellen um 15 Uhr. Die Mai-Power-Party startet um 21 Uhr. Am Sonntag lädt die Volkstanzgruppe ab 11 Uhr zum Frühschoppen mit der Ortskapelle Gresten, anschließend gibt es Unterhaltung mit den Alpenpiraten, dem Maibaumkraxeln und "Haglziang".

Maifest des Musikvereins St. Georgen an der Leys

Samstag, 29. und Sonntag, 30. April, Hueber-Parkplatz, St. Georgen/Leys: Die Landjugend stellt ab 16.30 Uhr am Parkplatz des Gasthauses Hueber den Maibaum auf. Ab 18 Uhr lädt dann die Trachtenmusikkapelle zum Maifest. Für Unterhaltung sorgt der „Bründler Sauhauf‘n“. Zu späterer Stunde verwandelt sich das Festzelt dann zum Discozelt. Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen der „Böhmischen Freunde“ um 10 Uhr.

Tanzabend mit Primavera in Kienberg

Samstag, 29. April, Gasthaus Schernhammer, Kienberg: Der Tanzverein SAT2 lädt am Samstag zum Tanzabend in das Lokal des Rathausballwirtes. Für Tanzmusik sorgt in bewährter Weise die Tanzband Primavera.

Weitere Veranstaltungstipps und noch viel mehr Maifeste gibt es hier:

Freitag, 28. April

Oberndorf Maibaumsteigen der ÖVP und Landjugend auf der Gemeindewiese, 19 Uhr.

Purgstall Pfarrtheater: Kriminalkomödie „Keine Leiche ohne Lily“ im Pfarrsaal, 20 Uhr.

Samstag, 29. April

Purgstall Pfarrtheater: Kriminalkomödie „Keine Leiche ohne Lily“ im Pfarrsaal, 20 Uhr.

Steinakirchen Theater „Zwischen Gipfel und Casino“ mit der Katholischen Jugend, 15 Uhr.

Sonntag, 30. April

Gaming Florianifeier beim Feuerwehrhaus mit Fahrzeugsegnung und Festbetrieb, 9 bis 15 Uhr.

Oberndorf Frühlingskirtag im Ortskern auf der Gemeindewiese, 9 bis 18 Uhr.

Purgstall Pfarrtheater: Kriminalkomödie „Keine Leiche ohne Lily“ im Pfarrsaal, 18 Uhr.

Randegg Maifest und Florianisonntag mit Frühschoppen und Kinderprogramm am Marktplatz, 11 Uhr.

Reinsberg Maifest der Landjugend am Rathausplatz mit Maibaumkraxeln, ganztägig. Musik: Die Klettbuam.

Scheibbs Maifest der Landjugend, Rathausplatz, 10 Uhr.

Scheibbs Lesung von Ernst Schagerl aus der Biografie von Willi Resetarits im Stadtcafé sciBBes.

Steinakirchen Maibaumsetzen am Marktplatz, 15 Uhr.

Steinakirchen Theater „Zwischen Gipfel und Casino“ mit der Katholischen Jugend, 20 Uhr.

Montag, 1. Mai

Gaming Kirtag im Markt, ganztägig. Fahrzeugpräsentation des Oldtimer-Clubs ab 10.30 bis 14 Uhr. Modellbahnausstellung im alten Feuerwehrhaus, 10 bis 15 Uhr.

Lunz am See Maifest der Landjugend mit Frühschoppen und Maibaumkraxeln am Parkplatz beim Haus der Wildnis, 11 Uhr.

Wang Maibaumaufstellen am Marktplatz, 14 Uhr.

Wieselburg Frühschoppen der SPÖ, Zwiesel-Platz, 9 Uhr.

Wolfpassing Maifest und Familienradfahrtag beim Schlossstadel, 13 Uhr.

