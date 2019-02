Bergretter aus ganz Niederösterreich waren am letzten Jänner-Wochenende auf dem Hochkar zu sehen. Zum Glück nicht aufgrund eines Zwischenfalls, sondern ausschließlich zu Übungszwecken. Ausbildungs- und Einsatzleiter kamen zusammen, um die Arbeit zu koordinieren. Hauptthema war die Rettung von Lawinenopfern.

29 Ausbildungsleiter und 16 Einsatzleiter brachten sich bei „bestem Bergrettungswetter“ (heftiger Schneefall und lebhafter Wind) unter der Anleitung von neun Lehrwarten auf den neuesten Stand der Rettungstechnik. Der zweite Tag der Übung gehörte ganz dem Bergrettungsnachwuchs. 35 Anwärter traten zur Eignungsüberprüfung Winter an.

Bereits 27 Einsätze für Göstlinger Bergretter

Die Anforderungen an die neuen Bergretter sind neben genügend Kondition für den Aufstieg von rund 300 Höhenmetern, auch das Begehen eines kurzen Klettersteiges bei winterlichen Bedingungen, sicheres Abfahren im freien Gelände und der souveräne Umgang mit LVS, Sonde und Schaufel. Die Bergrettung Göstling hatte bislang in der Wintersaison (ab 1. Dezember 2018) einen Sucheinsatz und 26 Pisteneinsätze, niederösterreichweit waren es 145 Einsätze.

In der Saison davor mussten die Retter von Dezember bis Ende März in Niederösterreich 454 Mal ausrücken. Hauptgrund sind Pisteneinsätze, dazu kommen noch Lawinensuchen, Rodelunfälle und Unfälle abseits der Skipisten.

Auf bislang 23 Einsätze kamen seit 1. Jänner 2019 die Lackenhofer Bergretter. 20 ehrenamtliche Lackenhofer Bergretter übten am vergangenen Samstag – bei schönem Wetter – am Ötscher die Verschüttetensuche gemeinsam mit Skitourenfreunden.

Im theoretischen Teil wurden Tourenvorbereitung, die „Stop or go“-Strategie und Erste-Hilfe-Maßnahmen besprochen. Am Lawinenkegel am Eibenkogel in Lackenhof wurde dann der richtige Umgang mit LVS-Gerät, Sonde und Schaufel trainiert. „Gerade bei Skitouren ist Kameradenhilfe, also die Hilfe von den Teilnehmern einer Skitour, die Hilfe schlechthin, wenn jemand von einer Lawine verschüttet wird. Die richtigen Maßnahmen in den ersten achtzehn Minuten nach einer Verschüttung tragen entscheidend zu den Überlebenschancen bei“, erläutert Susanne Gerstl, Ortsstellenleiter-Stellvertreterin. Aktuell zählt die Ortsstelle Lackenhof 36 aktive Mitglieder.