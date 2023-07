Scheibbser Lehenhof: Die letzten Flüchtlinge sind ausgezogen

Mit einem Höchststand im vorigen Sommer von knapp über 90 ukrainischen Kindern, Frauen und (vor allem älteren) Männern war der Scheibbser Lehenhof die größte Vertriebenenunterkunft im Mostviertel. Mit Ende Juli schließt die Stadtgemeinde Scheibbs diese. Die letzte ukrainische Familie ist in der Vorwoche ausgezogen.

„Wir haben fast alle, die hierbleiben wollten, in Privatunterkünften oder Mietwohnungen untergebracht. Allerdings nicht nur in Scheibbs, sondern im gesamten Bezirk und darüber hinaus. Viele haben sich die Möbel, die wir für den Lehenhof gespendet bekommen haben, in die neuen Wohnungen mitgenommen“, schildert die Scheibbser Sozialstadträtin Alena Fallmann (ÖVP), die gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Hauptorganisation des Flüchtlingsquartiers übernommen hatte. In Scheibbs selbst sind insgesamt 54 Ukrainer wohnhaft.

Aktuell wird der Lehenhof gerade wieder auf Vordermann gebracht. „Wir müssen den Ursprungszustand wieder herstellen. Sprich die Räumlichkeiten werden ausgeräumt und die ersten bereits von unserem Bauhofteam auch ausgemalt. Wir haben da mit den Lehenhof-Besitzern ein gutes Einvernehmen, sodass wir auch nicht unter Zeitdruck sind“, weiß Bürgermeister Franz Aigner.

Zum Abschluss der gesamten Ukraine-Hilfsaktion, die am 14. März des Vorjahrs mit den ersten 30 Kriegsvertriebenen aus der Ukraine begann, soll es Mitte August ein großes Dankesfest für alle freiwilligen Helferinnen und Helfer geben. „Es sind da zig ehrenamtliche Stunden geleistet worden. Dafür wollen wir als Gemeinde auch Danke sagen“, betont Bürgermeister Franz Aigner.