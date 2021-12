Kindergarten Mühling: Kinder fühlen sich schon wohl

Eine Eröffnungsfeier ist in Zeiten von Corona schier unmöglich. Aber so ganz ohne Feier wollte die Gemeinde Wieselburg-Land die Eröffnung des um immerhin 1,6 Millionen Euro um- und ausgebauten Kindergarten Mühling nicht über die Bühne gehen lassen. Nachdem vor rund einem Monat die Kindergartenkinder samt Pädagoginnen und Betreuerinnen eingezogen sind, lud man jetzt zur „Schlüsselübergabe“, zu der auch die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) gekommen war.

Während die Kinder drinnen in den neuen hellen Gruppenräumen spielten, zollten die Ehrengäste draußen im Garten allen Beteiligten viel Lob und Dank. Bürgermeister Karl Gerstl dankte seinem Vize Gerhard Eppensteiner, der den Bau seitens der Gemeinde koordinierte, und Architekt Stefan Hinterhofer für die gelungene Arbeit. Dieser dankte der Gemeinde für den Auftrag „vor der Haustür“ und freute sich ein Gebäude präsentieren zu dürfen, in dem sich die Nutzerinnen und Nutzern von der ersten Minute an wohl fühlten.

Kindergartendirektorin Eva Roschmann wiederum dankte allen für die Umsetzung dieses tollen Projekts und ihren Kolleginnen Doris Seifert und Bettina Fischer für die vielen Vor- und Mitplanungsarbeiten. Und Landesrätin Teschl-Hofmeister gratulierte allen Beteiligten für einen Kindergarten, der „auch von außen schon gemütlich und wohnlich wirkt“. Ihr besonderer Dank galt aber den Pädagoginnen und Betreuerinnen, die in dieser schwierigen Zeit die Kindergärten immer offen halten.