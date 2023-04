Leitner-Appell: „Brauchen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion“

Nur wenige Tage, nachdem in Mühling beim Umfahrungskreisverkehr Süd ein 60-jähriger alkoholisierter Autolenker mit seinem Fahrzeug in die Metallskulptur gekracht war, ereignete sich im Kreisverkehr Nord der Umfahrung der nächste schwere Verkehrsunfall. Erneut musste auch der Notarzthubschrauber ausrücken.

Eine 19-jährige Motorradlenkerin aus dem Bezirk Melk hatte am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr auf der Fahrt von Wieselburg Richtung Ybbs noch auf der Bergaufstrecke der Umfahrung zwei Pkws überholt, ehe sie in den Kreisverkehr eingefahren war. Dabei kam sie mit ihrem Motorrad auf die linke Fahrbahnseite, touchierte dort den Randstein, schlitterte über die Grünfläche und prallte gegen einen weiteren Randstein. Dabei zog sich die 19-Jährige schwere Verletzungen zu und musste nach Erstversorgung vor Ort vom Notarthubschrauber C2 ins Landesklinikum Amstetten geflogen werden.

Das ist bereits der sechste schwere Unfall bei einem der beiden Umfahrungskreisverkehre seit der Eröffnung der Umfahrung im Juni 2021. Und das, obwohl erst vor drei Wochen auf den letzten 100 Metern vor dem Kreisverkehr eine 70-km/h-Beschränkung auf der Umfahrungsstraße eingeführt worden ist.

„Müssen alles unternehmen, um Umfahrung sicherer zu machen“

Dem Wieselburger Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ) ist das aber zu wenig. „Wir brauchen hier an beiden Enden der Umfahrungsstraße temporeduzierende Maßnahmen. Das muss vermutlich eine Kombination aus Tempolimits, Tafeln, verbesserter Ausleuchtung und Bodenmarkierungen sein. Ich appelliere dringend an die Behörden, hier zu handeln, bevor noch mehr passiert“, sagt Leitner gegenüber der NÖN.

„Ausreden“, dass es sich hier bei allen Unfällen um individuelles Fehlverhalten gehandelt hätte (zu schnell oder alkoholisiert unterwegs), will Leitner nicht gelten lassen. „Es ist trotzdem erschreckend, wie viel hier in dieser kurzen Zeit schon passiert ist. Da müssen wir als Verantwortliche handeln“, fordert er Behörden, Land und Gemeinden zu einem Schulterschluss auf.

Behörden agieren bereits: Sachverständige am Wort

Zuständig für solche Maßnahmen sind die Bezirksbehörden – in diesem Fall jene in Melk für den Kreisverkehr Nord sowie jene in Scheibbs für den Kreisverkehr Süd. Beide wollen sich hier aber zu keinen vorschnellen Stellungnahmen hinreißen lassen. Nur so viel: Bei jedem schweren Unfall wird von uns aus ein Verkehrssachverständiger tätig und überprüft die Unfallstelle und Unfallursache. So auch in diesen Fällen. Man muss abwarten, zu welchem Ergebnis der Sachverständige kommt“, will etwa der Scheibbser Bezirkshauptmann Johann Seper auf NÖN-Anfrage am Montag zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Aussagen machen.

Auch der NÖ Landesstraßendienst – die Umfahrung ist eine Bundesstraße in Landesverwaltung – verweist auf die Zuständigkeit der Bezirksbehörden. „Jetzt sind die Sachverständigen am Zug. Wir sind dann gegebenenfalls nur das ausführende Organ“, erklärt Gerhard Fichtinger, Pressesprecher des NÖ Landesstraßendienstes, gegenüber der NÖN.

Seitens der Bezirkspolizei Melk ist für Bezirkspolizeichef Thomas Heinreichsberger aufgrund der baulich abgeschlossenen Gegebenheiten nur eine Geschwindigkeitsreduktion vor dem Kreisverkehr vorstellbar. „Das wirkt aber nur, wenn sich die Verkehrsteilnehmer daran halten“, meint Heinreichsberger. Für ihn ist die Umfahrung so gestaltet, dass sie mit höherer Geschwindigkeit befahren werden kann: „Bei der Einmündung in den Kreisverkehr wird die Geschwindigkeit offensichtlich öfters unterschätzt.“

Die Polizei selbst führt regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen entlang der Umfahrungsstrecke durch. Seitens der Polizei werden auch weitere Verkehrsverhandlungen für eine Verbesserung der Situation angestrebt. „Die beste Maßnahme ist meines Erachtens aber eine angepasste Fahrgeschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer sowie eine damit verbundene Beschränkung“, betont Heinreichsberger.

