Neuerlich Unfall bei Umfahrungs-Kreisverkehr .

Nachdem im Juli ein 20-jähriger Scheibbser die Metallskulptur bei der Umfahrungsausfahrt am Kreisverkehr Süd gerammt hatte, krachte am Freitag am frühen Morgen ein Autolenker in die Metallskulptur am Kreisverkehr Süd am Holzinger Berg.