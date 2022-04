Risse in der Fahrbahn: Landesstraßenbauabteilung gibt Entwarnung

An die 20 Meter lang ist der größte, mittlerweile wieder ausgefüllte Riss in der Fahrbahn der B25 in unmittelbarer Nähe der seinerzeit eingestürzten und neu errichteten Brücke. Im Böschungsbereich werden aktuell bereits mögliche Setzungen oder Verschiebungen vermessen.

Foto: Christian Eplinger