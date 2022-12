FH Wieselburg: Vernetzung vor Ort ist wichtig

Rund 800 Studienplätze in zehn Studiengängen, davon drei als Bachelor- und sieben als Master-Studiengänge, werden aktuell am Wieselburger Campus der Fachhochschule Wiener Neustadt inklusive dem Campus im Francisco Josephinum angeboten. „Wir haben heuer schon, so wie alle Fachhochschulen, einen kleinen Rückgang beim Andrang verspürt, sind aber trotzdem wieder fast in allen Studiengängen voll“, weiß Standortleiter Helmut Decker, der vor einem guten halben Jahr dieses Amt übernommen hat. Er ist damit verantwortlich für rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu kommen rund 200 externe Vortragende, die am FH Campus engagiert sind.

„In den vergangenen dreieinhalb Jahren hat es bei uns einen regen Wechsel und Umbruch gegeben. Der ist so weit abgeschlossen, sodass wir uns jetzt wieder auf unsere strategische Ausrichtung und die Weiterentwicklung der Studiengänge konzentrieren können. Und da sind wir sehr gut unterwegs, denn gerade im jetzt so aktuellen Nachhaltigkeitsbereich haben wir bereits seit über 20 Jahren Erfahrung“, erklärt Decker, der selbst Absolvent des FH Campus Wieselburg ist.

Immer wichtiger und stärker ausgeprägt wird die Vernetzung vor Ort. Das ist auch Wieselburgs Bürgermeister Josef Leitner ein großes Anliegen. „Wir haben in der Fachhochschule ein enormes Know-how, das wir auch für die Region nutzen wollen. So haben wir schon einige Projekte gemeinsam ins Leben gerufen, zuletzt etwa die Erhebung der Branchenpotenziale der Einkaufsstadt Wieselburg oder den Aufbau von Energiegemeinschaften“, schildert Leitner.

Von Start-ups bis hin zu verbesserte Öffi-Mobilität

Besonders große Hoffnung setzt Leitner in die weitere Vernetzung zwischen StartUp-Center der FH und der Betriebsservicestelle der Stadtgemeinde. Dass hier mit Margarethe Bewersdorff eine ehemalige Absolventin und Mitarbeiterin des FH Campus am Ruder sitzt, kann da nur von Vorteil sein.

Bewersdorff ist übrigens auch erst vor Kurzem zur neuen Obfrau des Fachhochschul-Fördervereins gewählt worden. Sie folgt in diesem Amt Bürgermeister a. D. Günther Leichtfried, einem der Gründungsväter der FH. Obmann-Stellvertreter ist Ernst Ternon. Weiters im Vorstand: Helmut Decker (Schriftführer), Michael Schruef (Stellvertreter), Rainer Neuwirth (Kassier), Johannes Kalteis (Stellvertreter) sowie Harald Mixa und Klaus Naglhofer als Rechnungsprüfer.

Aber Decker und Leitner planen aktuell neben der intensiveren Vernetzung vor Ort auch eine weitere Verbesserung des Mobilitätsangebotes für den FH Campus. Von „FH-Bahnhofsrädern“ bis zu eigenen Bushaltestellen bei der FH reichen da die Ideen. „Es wird immer wichtiger, dass wir auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Denn wenn auch sehr viele unserer Studierenden einen Regionsbezug haben, so kommen doch immer mehr auch aus Wien oder anderen österreichischen Bundesländern“, weiß Decker.

