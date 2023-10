„Ab ins Gelbe“ brachte 20 Prozent Plus

Gleich zu Beginn vorausgeschickt: Das Wort „Müll“ ist bei den NÖ Umweltverbänden eigentlich ein Ausdruck von gestern. So erklärt es Thomas Prenner, Geschäftsführer des Abfallsammelzentrums des GVU Bezirk Scheibbs in Purgstall: „Und auch Abfall gibt es in diesem Sinn nicht. Denn fast alles ist recycelbar. Man müsste daher von Wertstoffen sprechen.“

Der Weg der Bewusstseinsbildung, von der „Mülldeponie“ zum ASZ, war ein stetiger, doch erfolgreicher. Bereits 1991, blickt Prenner zurück, sei der Gemeindeumweltverband Bezirk Scheibbs gegründet worden, um das NÖ Abfallwirtschaftsgesetz umzusetzen. 2001 wurde das Abfallsammelzentrum an seinem jetzigen Standort eröffnet, 2004 und 2016 noch zweimal umfassend erweitert.

„Momentan bedienen wir täglich ca. 300 Bürger, die Alt-, Problem- und Wertstoffe bei uns abgeben. In Summe werden im ASZ jährlich 10.000 Tonnen, das entspricht etwa 28 Tonnen pro Tag, oder 385 Lkw-Ladungen pro Jahr, an Wertstoffen und Abfällen umgeschlagen. Besonders freut man sich über den Erfolg der Aktion „Ab ins Gelbe“. Seit Jänner dürfen Verpackungen aus Metall mit in die Gelbe Tonne.

„Im Vergleich Jänner bis Mai wurden 2022 312 Tonnen Leichtverpackung aus der gelben Tonne und 84 Tonnen Metallverpackung aus der blauen Tonne gesammelt. Das ergibt eine Summe von 396 Tonnen. Seit Einführung des Sammelsystems „Ab ins Gelbe“ konnten 2023 von Jänner bis Mai 472 Tonnen gesammelt werden. Das ergibt ein Plus von rund 20 % an Wertstoffen, die dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden konnten“, rechnet der GVU-Geschäftsführer vor.

Übrigens: 2012 und 2022 wurden insgesamt 250-kWp-PV-Anlagen auf unseren Hallendächern montiert. In Kombination mit unserer Tiefbrunnenwärmepumpe ist das ASZ somit energieautark.