Bauernschaft kritisiert neue Dünge-Vorschrift

„Der Unmut ist groß in der Bauernschaft. Speziell bei rinderhaltenden Betrieben im Bezirk Scheibbs, die Weizen, Roggen und Triticale, aber auch vereinzelt Wintergerste, erst nach dem 15. Oktober anbauen“, sagt Landeskammerrat Josef Handlvom Unabhängigen Bauernverband (UBV). Denn laut der Nitrat-Richtlinie dürfen bei Anbau von Weizen, Roggen und Triticalen generell und bei Wintergerste nach diesem Zeitpunkt keine leicht löslichen Stickstoffdünger wie Gülle, Jauche, Geflügelmist und Mineraldünger ausgebracht werden.

Diese Richtlinie tritt heuer erstmals in Kraft. Vielen Bauern wird laut Handl erst jetzt bewusst, welche wirtschaftlichen Nachteile dies mit sich bringt. Die Herbstdüngung ist für eine gute Stickstoffversorgung zum Wachstumsstart der neu angebauten Kulturen sehr wichtig und fördert zusätzlich die Verrottung von Maisstroh. „Diese Verordnung hat zur Folge, dass Mineraldünger, und vor allem die Gülle, vermehrt im Frühjahr ausgebracht werden. Durch sehr hohe Güllegaben in einem immer kleiner werdenden Zeitfenster besteht bei anschließendem Schlechtwetter die große Gefahr von Umweltschäden infolge von Ausschwemmungen. Zusätzlich wird vermehrt im Sommer gedüngt. In dieser Jahreszeit besteht infolge der hohen Sommertemperaturen vermehrt die Gefahr von Methan- und Ammoniakemissionen in die Luft. Vor allem dann, wenn die Gülle nicht behandelt wurde“, argumentiert Handl.

Zusätzlich erschwerend für die Bauern seien die Verordnungen im Zuge des Ammoniakreduktionsgesetzes. Diese Verordnungen schreiben den Bauern vor, dass die Gülle und Harnstoff innerhalb von vier Stunden nach dem Ausbringen eingearbeitet werden müssen. Weiters stellt die bodennahe Gülleausbringung die Bauern speziell im Grünland und im Berggebiet vor große Probleme. Auch die Technik dazu werde immer schwerer, was starke Bodenverdichtungen zur Folge habe.

Schlichtweg sind diese Gesetze und Richtlinien für die Bauern nicht durchführbar, ist sich die UBV-Bezirksgruppe Scheibbs einig. „Diese Maßnahmen belasten die Bauern finanziell, aber auch arbeitstechnisch enorm. Auch die Gefahr von schweren Unfällen auf Steilflächen wird immer größer“, betont UBV-Obmann Landeskammerrat Herbert Hochwallner.

Wenn die Gülle nicht im Herbst ausgebracht werden darf, würden die Bauern wieder größere Güllelager benötigen und es stünden wieder enorme Investitionskosten an, wird argumentiert. „Durch die neuen GAP-Perioden bekommen wir Bauern bei höheren Auflagen, mehr Bürokratie und Arbeit ohnehin weniger Ausgleichszahlungen, und das ohne Inflationsabgeltung“, meint Handl.