Beim Wieselburger City Center krachte es

Zu einem Auffahrunfall kam es am vergangenen Mittwoch in Wieselburg bei der City-Center-Kreuzung. Eine Person wurde vom Rettungsdienst des Roten Kreuzes mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum transportiert. Die Unfallursache ist bisher unbekannt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Wieselburg und Wieselburg-Land waren an der Unfallstelle, stellten die Unfallfahrzeuge gesichert zur Seite und reinigten die Unfallstelle.

Foto: Doku NÖ