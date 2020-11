Ein 24-jähriger Scheibbser lenkte am Sonntag gegen 13.50 Uhr einen Traktor der Marke John Deere mit dem mit Kuhdung beladenen Anhänger auf der B25. Bei der Kreuzung mit der B28 in Richtung St. Anton fuhr der Scheibbser zu schnell in die Kurvewelcher. Der Anhänger kippte im Kreuzungsbereich um und entlud den Mist zum Großteil auf der Fahrbahn und auf dem Gehsteig.

Durch die Berge- Aufräumarbeiten und war der Verkehr bis rund 16 Uhr beeinträchtigt. Die FF Neustift war mit acht Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz.