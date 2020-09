Der 52-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Scheibbs war mit einer Gruppe aus Poggschlag kommend in Richtung Martinsberg unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam, über die Böschung fuhr und in einem Acker zum Liegen kam.

Andere Motorradfahrer aus seiner Gruppe leisteten Erste Hilfe.

Anschließend wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Krems geflogen.