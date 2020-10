Frontalcrash forderte zwei Verletzte .

Ein schreckliches Szenario bot sich den Einsatzkräften, die am Sonntagnachmittag zur Unfallstelle auf der LB29 in Oberndorf an der Grenze der Rotten Gstetten und Weg kamen. Zwei Autos waren aus noch unbekannter Ursache frontal zusammengestoßen.