Ein 36-jähriger PKW -Lenker aus dem Bezirk Scheibbs ist am Sonntag, gegen 16 Uhr in einer Kurve von der B25 abgekommen und gegen eine Hausmauer gekracht. Der Fahrer, der allein im Fahrzeug war, wurde laut der Polizei leicht verletzt. Die Feuerwehr Lunz am See war mit 12 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz, um das beschädigte Fahrzeug abzutransportieren.

Foto: FF Lunz am See