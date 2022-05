Werbung

Auch der Hubschrauber "Christophorus 15" stand im Einsatz, teilte die Polizei per Aussendung mit. Die 15-Jährige dürfte beim Einfahren in eine Kreuzung von der Sonne geblendet worden sein und ein auf der B22 herannahendes Auto übersehen haben. In Folge kam es zum Crash.

