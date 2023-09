„Stammkunden helfen uns durch schwierige Zeiten“

„Natürlich spüren wir aktuell, dass viele Menschen jeden Cent zwei Mal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben und eher zu Aktionen in Supermärkten greifen, als in kleineren Läden einzukaufen. Dabei können wir preislich mit vielen Produkten zumindest bei kleineren Mengen mit Supermärkten mithalten. Bei uns können die Konsumentinnen und Konsumenten halt genau jene Menge kaufen, die sie wirklich auch brauchen“, streicht Christoph Distelberger, Gründer und Geschäftsführer des „unverpackt“-Ladens in Neumühl hervor.

Seit mittlerweile drei Jahren betreiben er und seine Frau Karin den „unverpackt“-Laden in Neumühl – ein Selbstbedienungsgeschäft, das sieben Tage die Woche von 8 bis 20 Uhr offen hat und in dem man sowohl mit Bankomat als auch bar zahlen kann. Der „unverpackt“-Laden ist auch der erste Klimabündnis-Betrieb im Bezirk Scheibbs. Distelberger ist nach wie vor überzeugt, dass er mit seinem Konzept auf dem richtigen Weg ist. „Vielen Menschen ist es mittlerweile wichtig, keinen unnötigen Abfall zu produzieren. Unnötiges Verpackungsmaterial und Lebensmittelverschwendung ist vielen ein Dorn im Auge. Daher decken viele Stammkunden bei uns wirklich ihre gesamte Grundversorgung außer Frischkäse und Fleisch bei uns im Laden ab“, weiß Distelberger und bedankt sich gleichzeitig für diese Treue. Denn das ermöglicht es auch, durch so manche Talsohle zu schreiten.

So habe man die Schließung des Bio-Lutz-Hofladens deutlich gespürt. „Früher sind viele zum Lutz und zu uns gekommen. Das war praktisch. Beim Lutz gab es die frischen Sachen, bei uns den Rest. Jetzt versuchen wir halt, manche Produktgruppen zumindest beim Gemüse mit abzudecken. Aber das ist nicht so einfach“, weiß Distelberger. Dafür werden andere Produkte wie etwa die teureren Bio-Shampoos aufgelassen. „Man muss auf den Markt reagieren“, sagt Distelberger. Top-Produkte im „unverpackt“-Laden in Neumühl sind Joghurt, Eier, Gebäck und vor allem Müsli. „Der Müsli-Fan kann sich bei uns genau jenen Bedarf holen und zusammenmischen, den er will und wird nicht von riesigen Mogelpackungen, die viel Luft beinhalten, getäuscht“, erklärt Distelberger und freut sich auch, dass viele Mühlinger regelmäßig beziehungsweise vor allem auch an Wochenenden zu ihm in den Laden kommen.