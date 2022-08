Tiefer Schock nach Tod von Wanderinnen im Bezirk Melk

Werbung

In den Heimatgemeinden der Verunglückten ist nach dem Wanderdrama in Gaming die Trauer groß. Zwei der drei Opfer (52, 54 und 57 Jahre) stammen aus den Gemeinden St. Martin-Karlsbach und Krummnußbaum. Das dritte Opfer, eine gebürtige Grestnerin, zog erst vor Kurzem nach Kirchdorf in Oberösterreich.

Das tragische Unglück ereignete sich am vergangenen Donnerstag: Fünf Wanderinnen waren auf dem Landesrundwanderweg „Alpinweg“ im Abstieg von der Herrenalm in Richtung Parkplatz Taglsbach in der Gemeinde Gaming unterwegs, als sie gegen 17 Uhr von Hagelschauern und extremen Windspitzen überrascht wurden. Bei der Wetterstation Lackenhof wurden Böen mit bis zu 170 Stundenkilometern gemessen. Zahlreiche Buchen und Fichten stürzten um, einer der Bäume traf die drei Wanderinnen. Obwohl die anderen Begleiterinnen rasch ins Tal eilten, um Hilfe zu holen, erlagen alle drei Frauen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Tief ist die Betroffenheit in der Gemeinde Krummnußbaum. Die 52-jährige Verstorbene war fest in das Dorfleben integriert. „Ich habe sie sehr gut gekannt. Es ist sehr schlimm. Sie kommt aus einem kleinen Ort, wo die gesamte Bevölkerung schwer geschockt ist“, kann Krummnußbaums Vizebürgermeisterin Andrea Eichinger den Vorfall auch Tage danach noch nicht fassen.

Die Verstorbene war sportlich und eine begeisterte Wanderin. „Sie hat nie etwas gewagt. Ich kann es einfach nicht begreifen, warum jemand in diesem Alter sterben muss“, sagt Eichinger. Besonders tragisch: Die 52-Jährige wurde erst vor einem Jahr Oma. „Die Enkel werden ihre Oma leider nicht mehr kennenlernen“, ist Eichinger tief betroffen. Geschockt ist auch Bürgermeister Bernhard Kerndler: „Man spürt die Betroffenheit im ganzen Ort, das ist alles sehr tragisch.“ Der Ortschef selbst kennt die Strecke. „Ich hatte eigentlich geplant, einen Tag später diese Route ebenso mit meinem Sohn zu gehen“, ist Kerndler nachdenklich. „Es ist einfach nur tragisch“, meint St. Martins Bürgermeister Martin Ritzmaier aus der Heimatgemeinde des 54-jährigen Opfers.

Eine der toten Wanderinnen arbeitete bei der Caritas. Generalsekretär Christoph Riedl drückte unter anderem auch via Twitter seine Betroffenheit aus: „Wir trauern besonders um eine Mitarbeiterin der Caritas. Unser Beileid und Mitgefühl gilt allen Verwandten, Freunden und Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen der fünf Verstorbenen.“

Nach dem Unfall sitzt auch der Schock auf der Herrenalm, wo die Wanderinnen vor ihrem Abstieg verweilten, tief. „Sie haben uns erzählt, dass sie bereits sehr früh am Morgen zu einer Wandertour auf den Dürrenstein aufgebrochen waren und dann bei der Almhütte Rast machten“, sagt Franz Buber von der Almhütte.

