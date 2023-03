Pizza Platz'l am Steinakirchner Haberg zerstört

Das von der Landjugend Steinakirhen in einem Projekt gestaltete Platz’l wurde gänzlich zerstört. So wurde der Pizzaofen mit roher Gewalt einfach eingetreten. Weiteres wurden bei der Überdachung sämtliche Schindeln heruntergerissen, sowie am nahen Waldrand Holzscheiter angezündet. Auch bei der Auffahrt zum Platz’l hat man die dürre Wiese inklusive einen Baum angezündet. Zum Glück hat sich das Feuer nicht ausgebreitet.

Dank einiger Hinweisen aus der Bevölkerung ist man den Tätern aber schon auf der Spur. Dennoch ärgern sich die Steinakirchner: „Es ist einfach eine Sauerei, aus reiner Langeweile Einrichtungen zu zerstören, die andere in mühsamer Arbeit für das Allgemeinwohl geschaffen haben.“

