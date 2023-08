Oberndorf: Pfarrer Mathew sagt Adieu

Einen weiteren Lebensabschnitt beginnt der aus Indien stammende Pfarrer Mathew Ammianikkal. Er verlässt nach 12 Jahren die Pfarre Oberndorf, um zukünftig seinen seelsorgerischen Aufgaben in einem Pfarrverband bei Ardagger wahrzunehmen. Sehr viele Oberndorfer waren am vergangenen Sonntag gekommen, um sich persönlich zu verabschieden. Darunter waren auch Vereine und Organisationen, die Pfarrer Mathew in den 12 Jahren begleitet hat.

Vroni Seiberl vom Pfarrkirchenrat ließ gerührt Pfarrer Mathews Zeit in Oberndorf Revue passieren: „Du hast uns allen große Wertschätzung entgegengebracht. Du bist uns ein guter Freund geworden. Wir haben mit dir gelacht, gebetet und auch geweint. Du hast jedem die Hand geschüttelt oder freundschaftlich auf die Schulter geklopft. Das werden wir vermissen. An dein Geburtstagsfest vor zwei Jahren werden wir uns ein Leben lang erinnern. Alles Gute und Gottes Segen.“

Pfarrer Mathew bedankte sich gerührt und freute sich über sein Geschenk vom Pfarrgemeinderat, ein Aquarell der Oberndorfer Pfarrkirche, gemalt von Gabriele Penzenauer: „Das Bild bekommt einen Ehrenplatz in meinem neuen Zuhause. Es wird mich immer an meine Zeit in Oberndorf und seine freundlichen Menschen erinnern.“ Mit einer Agape am Kirchenplatz klang die Feierlichkeit aus.

Pfarrer Mathew Ammianikkal (links) mit seinem Nachfolger Marek Jurkiewicz, der am Sonntag, 17. September, um 14 Uhr mit einer Heiligen Messe in Oberndorf feierlich installiert wird. Foto: Franz Reiterer

Am Sonntag, 17. September, lädt die Pfarre Oberndorf zur Amtseinführung des neuen Pfarrers Marek Jurkiewicz. Diese findet in einer Heiligen Messe mit Dechant Franz Kronister um 14 Uhr statt, die auch auf den Kirchenplatz übertragen wird.