Pfarre Randegg: Danke an Schulrätin Ulrike Naske

Anlässlich der Pensionierung von Schulrätin Ulrike Naske würdigte und bedankte sich Pater Thomas Neernakunnel für ihre Tätigkeit im Bereich des Religionsunterrichtes und ihr Engagement weit darüber hinaus. Naske war in Randegg an Volks- und Mittelschule seit 1988 im Einsatz. Der Pater hob in seiner Rede ihre Liebenswürdigkeit, ihre freundliche, äußerst zuverlässige und stets einsatzbereite Art, wie sie ihren Beruf ausübte sowie ihr vorbildhaftes Wirken in der Verkündigung der Frohen Botschaft hervor. Als sichtbares Zeichen des Dankes überreichten Vertreter der Pfarre der Lehrerin Blumen und ein Körberl mit regionalen Spezialitäten. Bei einer anschließenden Agape am Kirchenplatz gab es dann noch Gelegenheit, die Feier ausklingen zu lassen.

