Beste Stimmung bei Scheibbser Benefizwaldfest

Zum bereits zehnten Mal ging am Sonntag das Benefizwaldfest am Areal der Fernwärmegenossenschaft Scheibbs im Burgerhofwald über die Bühne. Höhepunkte dabei waren heuer die von Ingo Halbrainer organisierte Motorrad-Segnung durch Stadtpfarrer Anton Hofmarcher sowie die Auftritte der Scheibbser Volkstanz- und Kindervolkstanzgruppe und der Scheibbser Schuhplattler. Beim Frühschoppen mit „Hans und Nicole“ konnten sich die Besucher Schmankerl vom Grill und selbst gebackene Mehlspeisen der Scheibbser Bäuerinnen schmecken lassen. Der Spaß für die kleinen Gäste blieb dabei auch nicht auf der Strecke. So gab es neben einer Hüpfburg auch die Möglichkeit, sich im Bogenschießen zu beweisen.

„Auch wenn das Wetter heuer nicht ganz mitgespielt hat und der zeitweise einsetzende Nieselregen vielleicht den einen oder anderen abgehalten hat, aus dem Haus zu gehen, so waren wir mit dem Besuch dennoch sehr zufrieden. Es sollte für den Hospizverein Scheibbs wieder eine schöne Spendensumme zusammenkommen“, betont Bürgermeister Franz Aigner, der das Benefizwaldfest seit zehn Jahren mitorganisiert.