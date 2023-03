Heimische Vereine zahlen für Steinakirchner Festsaal keine Miete

300 Euro für den großen Festsaal, 150 Euro für den kleinen Festsaal – beides inklusive Schankanlage. So viel kostet die Miete für den Steinakirchner Festsaal, der ja seit dem August des Vorjahres wieder ohne Pächter dasteht.

Jetzt lässt der Steinakirchner Gemeinderat mit einer besonderen Aktion aufhorchen. Steinakirchner Vereine und politische Vorfeldorganisationen wie der Senioren- oder Bauernbund sowie Vereine, die in der gesamten Pfarre Steinakirchen, der auch die Gemeinden Wolfpassing und Wang angehören, wirken, zahlen ab sofort keine Miete mehr für ihre Veranstaltungen.

„Wir wollen damit das gesellschaftliche Leben im Ort und in der Pfarre wieder mehr beleben. Zuletzt haben einige Vereine auch aufgrund der Miete sich nicht über eine Veranstaltung drübergetraut oder dann ohnehin um Subvention angesucht. So gehen wir proaktiv auf die Vereine zu und wollen damit Leben in den Festsaal bringen“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Pöhacker (ÖVP) gegenüber der NÖN den Gemeinderatsbeschluss.

Apropos Subventionen: Da hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auch zwei Vereinsunterstützungen beschlossen. Der Verein „Willkommen“ erhält eine Unterstützung von 250 Euro, die Frauenberatung Mostviertel 40 Cent pro Einwohner.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.