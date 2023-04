Karl May & Karaoke im Scheibbser „sciBBes“

Am Donnerstag, 20. April, findet um 19 Uhr im sciBBes – das Stadtcafé in Scheibbs eine ganz besondere kulturelle Veranstaltung statt. Wolfgang Wagner als Karl May lässt diesen auf kritische, traurige, spannende und humorvolle Weise wieder auferstehen. Er klagt sich an, er verteidigt sich, er belügt sich und er erzählt vieles, das die meisten kaum über ihn wissen dürften.

Johannes Kammerer ergänzt die Szenen dieses außergewöhnlichen Lebens durch seine wunderbaren Klavierinterpretationen. Der Bogen reicht von der Filmmelodie (Martin Böttcher) über Schostakowitsch, Beethoven, Elgar, Satie und Mozart bis zu Karl Mays eigenen Kompositionen. „Ich bin alles, was ich erfunden habe! Ich habe aufrichtig gelogen!“, sagt der 70-jährige Karl May in diesem fiktiven Interview am 21. März 1912 mit einem jungen Reporter. Dieses fiktive Gespräch ist das erste offene Bekenntnis des alten Mannes und offenbart die Wahrheit des erfolgreichsten deutschsprachigen Autors aller Zeiten.

Einen Tag später, am Freitag, 21. April, gibt es ab 20 Uhr die zweite Karaoke-Night im sciBBes. „Wir freuen uns auf viele Sängerinnen und Sänger – die Bühne gehört euch“, lädt Ingrid Hödl ein. Freier Eintritt bei beiden Veranstaltungen.

Der erste Karaoke-Abend im sciBBes war ein voller Erfolg, noch dazu mit prominenten Gästen. Am Bild: Daniela Ernst und „The Voice of Germany“-Teilnehmer Jerome Small beim Duett „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper. Foto: Ingrid Hödl

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.