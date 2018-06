Alle Veranstaltungen im Bezirk Scheibbs.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

Dienstag, 12. Juni

Scheibbs: Musikschul-Vorspielabend „Klavierkatzen und Blockflötenspatzen – ein tierisches Vergnügen“ in der Musikschule, 18 Uhr.

Steinakirchen: Arbeitskreis-Treffen der Gesunden Gemeinde im Gasthaus Aigner, 18.30 Uhr.

Wieselburg: Tagesfahrt des Seniorenbundes nach Schloss Hof und zur Schlösserstraße.

Mittwoch, 13. Juni

Lunz am See: Tagesausflug des Bildungs- und Heimatwerkes ins Haus der Geschichte in St. Pölten und zur Garten Tulln. Anmeldung: 0664/2441620.

Purgstall: Kulturnachmittag am Mostlandhof mit Partnerschaftstreffen des Seniorenbundes Hart-Purgstall zum 35-Jahr-Jubiläum und geführter Wanderung sowie Andacht, ab 13 Uhr.

Purgstall: Plauscherl des Pensionistenverbandes im Bahnwärterhaus, ab 16 Uhr.

Scheibbs: Senioren-Singen im Gasthaus Schagerl, ab 15 Uhr.

Scheibbs: Musikschul-Gitarren-Vorspielabend in der Musikschule, ab 18 Uhr.

Donnerstag, 14. Juni

Gresten: Schülerkonzert der Musikschule Erlauftal in der Kulturschmiede, 18.30 Uhr.

Purgstall: Kegeln des Pensionistenverbandes in Amstetten. Treffpunkt um 13.30 Uhr beim Würstelstand.

Randegg: Schritteweg-Wanderung zum Thema Energieaufladen mit Stefan Graßl. Treffpunkt um 18.30 Uhr am Badparkplatz. Bei Schlechtwetter Vortrag im Raibasaal.

Scheibbs: Fahrt des Pensionistenverbandes nach Gloggnitz und Wr. Neudorf. Abfahrt um 7.05 Uhr am Bahnhof.

Freitag, 15. Juni

Oberndorf: Feuerwehrfest im Festzelt auf der Gemeindewiese mit „Keiner pennt wenn‘s brennt“-Party, ab 21 Uhr.

Puchenstuben: Sternführung: 19 Uhr Vortrag im Restaurant Hallerstubn, anschließend Sternführung.

Purgstall: Musikantenstammtisch und offenes Singen im Gasthaus Steinmetz, ab 19.30 Uhr.

Reinsberg: Open Air mit dem Nockalm Quintett in der Burgarena Reinsberg, ab 20.30 Uhr. VVK: 29/39 Euro.

Scheibbs: Tag der offenen Tür bei Firma Wittur, 14 bis 18 Uhr.

Scheibbs: Sonnwendfeuer der Faschingsgilde auf der Saffenwiese hinter der IQ-Tankstelle, ab 19.30 Uhr.

Scheibbs: Ausstellungseröffnung „Emotionen“ von Gabriele Penzenauer im Pulversturm, ab 19.30 Uhr.

Scheibbs: Scheibbser Summerstage mit „Voice & Guitar Superior“ an der Stadtmole, ab 20 Uhr. Abendkassa: 12 Euro.

Steinakirchen: Schulschlussparty — Open Air des Vereins Viva la musica, der Musikschule Ybbsfeld und der Musikvolksschule Steinakirchen im Schulhof zwischen Musik-/Volksschule und Neuer Mittelschule, ab 15.30 Uhr.

Steinakirchen: Infoabend zur neuesten 4G/LTE-Internettechnik im Festsaal des Restaurants „Zum Gassl“, 19 Uhr.

Wieselburg: selbstgemachte Spiele mit den Naturfreunden für Kinder von 6 bis 12 Jahren, ab 16.30 Uhr. Anmeldung bei Julia Gerstbauer, 0650/7679423.

Wieselburg: KulturFreitag auf der Gartenbühne des Bühnenwirtshauses Aigner, ab 20 Uhr.

Samstag, 16. Juni

Gaming: Feuerwehr-Abschnittsbewerbe auf der Wiese neben dem Freibad, ab 13 Uhr, GeBIERgsdorf-Musi, ab 16 Uhr, Siegerehrung, 18 Uhr.

Göstling: öffentliches Schautriften in der Erlebniswelt Mendlingtal. Treffpunkt: 13.30 Uhr beim Dorfteich Lassing.

Göstling: 50 Jahre FC Göstling und 10 Jahre Damenmannschaft mit Fußball Regionsturnier am Fußballplatz, ab 13.30 Uhr. Ab 19.30 Uhr Unterhaltung mit Ybbstal Power.

Oberndorf: Feuerwehrfest im Festzelt auf der Gemeindewiese mit „Alpenfeuer“, ab 21 Uhr.

Oberndorf: Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl geöffnet, 14 bis 18 Uhr.

Puchenstuben: geführte Wanderung auf dem Planetenweg. Treffpunkt: 14 Uhr beim Gemeindeamt.

Randegg: Tag der Blasmusik in Perwarth, ab 17 Uhr.

Randegg: Sonnwendfeier des Flaschenclubs auf der Kegelbahn beim ehemaligen Gasthaus Harreither mit „Gust & Hans“, Kegeln und Budel-Stoßen, ab 18 Uhr.

Scheibbs: ÖTK-Familienbergwanderung für Jung und Alt auf den Gipfel der Mugel. Info und Anmeldung bei Peter Frosch, 0664/7390077.

Scheibbs: Musikalische Kostbarkeiten: Konzert mit Organist Ekkehard Heil und Gastmusikern in der Töpperkapelle Neubruck, 11 Uhr.

Scheibbs: Konzert des Sängerbundes Neustift mit dem Gumpoldskirchner Männerchor Mach4, in der Stadtpfarrkirche, 16 Uhr.

St. Anton/Jeßnitz: Sonnenwendfeier der Katholischen Jugend am Schlagerboden bei Familie Winter (Höbarten): ab 21 Uhr „Die Ötscherbären“, 22 Uhr Sonnenwendfeuer.

St. Georgen/Leys: Sonnenwende der JVP und Bründler Sportschützen auf der Ellingerhöhe, ab 19 Uhr.

Steinakirchen: 70 Jahr-Feier der Sportunion Steinakirchen: 10 bis 20 Uhr Spiele, ab 20.30 Uhr Rückblick 70 Jahre Fußball.

Sonntag, 17. Juni

Göstling: 50 Jahre FC Göstling am Fußballplatz mit Festmesse um 9.30 Uhr und Festakt um 10.30 Uhr. Danach Unterhaltung mit dem Musikverein St. Georgen/Reith und FC Trio.

Gresten-Land: Nachhaltig Frühstücken mit den Bäuerinnen im Pfarrhof, ab 9 Uhr.

Oberndorf: Feuerwehrfest im Festzelt auf der Gemeindewiese.

Oberndorf: Jubiläum „110 Jahre ÖKB Ortsverband“ beim Feuerwehr-Zeltfest, ab 9 Uhr und Jubiläumsfest anlässlich 15 Jahre Musikgruppe Alpenfeuer mit Musikanten-Parade, ab 13 Uhr.

Purgstall: Schülerkonzert Purgstall der Musikschule Erlauftal im Pfarrsaal, 18.30 Uhr.

Reinsberg: 70 Jahr-Feier der Landjugend mit Frühschoppen in der Burgarena Reinsberg.

Scheibbs: Geführte Tour am Klettersteig bei Gosau. Treffpunkt: 11 Uhr beim Allwetterbad. Info und Anmeldung bei Markus Tutschek, 0699/11080405.

St. Anton/Jeßnitz: Sonnenwendfeier der Katholischen Jugend am Schlagerboden bei Familie Winter (Höbarten): 9.30 Uhr hl. Messe, anschließend Frühschoppen mit „Die Klettbuam“, ab 13 Uhr „Die jungen Waidhofner Buam“.

Steinakirchen: 70 Jahr-Feier der Sportunion Steinakirchen: 10 Uhr Sportler- und Fesmesse in der Kirche, anschließend Festzug zum Sportplatz mit Blasmusik, 12 Uhr Festakt, ab 13.30 Uhr Spiele.

Wang: 18. Wanger Puchtreffen. Ankunft der Fahrzeuge von 9 bis 11 Uhr am Marktplatz, ab 12.30 Uhr Rundfahrt zur Töpperkapelle nach Neubruck.

Wieselburg: Musikschulfest mit Frühschoppen vor der Musikschule, ab 10 Uhr.

Wieselburg: Bergtour der Naturfreunde auf den Großen Zellerhut. Anmeldung bei Ernst Waldinger, 0664/73440346.

Dienstag, 19. Juni

Purgstall: Sommer-Baumschnittkurs im Ort, 9 bis 16 Uhr. Anmeldung und nähere Info: 07475/53340500.

Purgstall: Vortrag „Borreliose – unser Kreuz mit den Zecken“ mit Rudolf Buchinger, im Trauungssaal im Rathaus, ab 19 Uhr.

Scheibbs: Vorspielabend „Hitzewelle“ und Juniorprüfung Blockflöte, Oboe und Saxophon in der Musikschule, 17 Uhr.

Mittwoch, 20. Juni

Purgstall: Fahrt der Senioren mit dem Bus nach Steinparz und Schallaburg. Abfahrt um 12.30 Uhr bei der Volksbank.

Scheibbs: Vorspielabend „Sommer Sounds“ der Klasse von Michael Scharf in der Musikschule, 18 Uhr.

Donnerstag, 21. Juni

Gaming: Gaminger Kräuterstammtisch im Pfarrheim ab 14 Uhr.

Scheibbs: Senioren-Kartenspielen im Gasthaus Schagerl, ab 14.30 Uhr.

Scheibbs: Pop Jazz Night der Piano & Vocal Klasse in der Musikschule, 18 Uhr.

Scheibbs: „Auslese“ — Kabarett mit Mike Supancic im Autohaus Pruckner, 20 Uhr. Karten erhältlich in der Sparkasse Scheibbs.

Freitag, 22. Juni

Gaming: Gaminger Sonnwendfeier mit Feuerwerk am Freibadparkplatz, ab 18 Uhr. Musik: JOE (Jugendorchester Erlauftal) und die GeBIERgsdorf-Musi.

Gresten: Sommerkultur im Garten des Café Pöchhacker: Kabarett mit Alex Kristan „Lebhaft“, ab 20 Uhr.

Oberndorf: Blutspendeaktion beim HC Dürrhäusl, 16 Uhr.